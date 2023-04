El PSOE-A acusa a Moreno de la "peor sanidad de la historia" con las tasas de espera "más altas"

GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "la peor sanidad de la historia" pese a contar con "el mayor presupuesto sanitario de la historia", como indica, según ha alertado, que la comunidad presenta las tasas "más altas" de esperas quirúrgicas y de especialistas de España.

Además, "la Consejería de Salud lleva desde junio pasado sin publicar las demoras sanitarias por provincias", ha indicado en Granada María Ángeles Prieto, quien, según ha informado el PSOE-A en una nota, ha reclamado al presidente de la Junta que se difundan las listas de espera provinciales, incidiendo en que 2siempre se han hecho públicas a principios de año".

Ha mostrado preocupación de que estos datos pueden revelar que "la situación es incluso peor en los centros provinciales y comarcales y por eso retrasan su publicación hasta después de las elecciones municipales".

La representante socialista ha advertido de que la situación sanitaria en Andalucía "es realmente preocupante porque lejos de disminuir las listas de espera siguen aumentando", de manera que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad que ha citado, "en la comunidad hay casi 900.000 personas aguardando una cita con un especialista, la cifra más alta de España y, además, con la demora media más elevada del país, 123 días".

En lista de espera para una intervención quirúrgica "se cuenta a 172.000 andaluces", la que ha dicho que es "la segunda cifra más alta a nivel nacional y con un incremento de 35.000 personas en los últimos seis meses, de junio a diciembre pasados".

Según la representante socialista, "hay 85 personas de media por cada mil habitantes en España a la espera de un especialista y en Andalucía son casi 107 personas --106,37-- por cada mil habitantes pendientes de cita especializada".

En el conjunto de comunidades autónomas, "17 personas de cada mil aguardan una intervención quirúrgica, pero en nuestra tierra son 21 personas por cada mil habitantes aguardando una operación".

Prieto ha explicado que las demoras son un problema en todo el país por la mayor presión sobre los servicios sanitarios durante la pandemia, pero ha insistido en que Andalucía el problema "es más preocupante", de forma que la espera quirúrgica ha aumentado "un diez por ciento de media en el conjunto de las autonomías mientras en nuestra tierra ha crecido más de un 40 por ciento".

"Si en toda España hay 87.000 personas esperando una intervención, sólo en Andalucía 35.000", ha insistido la portavoz socialista de Salud para incidir en que el "atasco" en el sistema sanitario andaluz "se diferencia por su gravedad del resto de comunidades y el Gobierno del PP no pone en marcha ni da a conocer, porque no lo tiene o no es su prioridad, ningún plan para resolver esta situación, por incapacidad, falta de voluntad o las dos cosas".

Desde el PSOE de Andalucía, ha reiterado que Moreno gestiona, gracias a transferencias de fondos estatales y europeos, "el presupuesto mayor de la historia y sin embargo la situación sanitaria es la peor de la historia" con listas de espera que "nunca se han conocido" para especialistas e intervenciones quirúrgicas a las que se suman las demoras para citas con el médico de familia, que, según ha subrayado, "en la mayoría de municipios no baja de las dos semanas, algo inaudito y rompe el modelo de atención primaria".

La portavoz socialista de Salud ha señalado que "la raíz del problema" está en el destino del mayor presupuesto sanitario de la historia, criticando que el Gobierno del PP "sólo destinaron una subida de 3,7 al personal, pese al problema grave de escasez y de dimensionamiento de plantillas, casi la subida obligatoria y sin garantizar sustituciones, frente a un aumento de más del 20 por ciento a conciertos sanitarios".

Según María Ángeles Prieto, para el PSOE-A este deterioro responde a incapacidad de gestión y a la "hoja de ruta del Gobierno andaluz del PP y Moreno Bonilla y su intención clara de desmantelar la sanidad pública para favorecer los intereses de la privada".

A este plan responde, según ha remarcado, no sólo el aumento del presupuesto de la Junta para conciertos habituales con la privada sino también que Salud "ha estado desviando y regando con millones de euros a la sanidad privada, con contratos a dedo, aprovechando la pandemia y la tramitación de emergencia con la excusa de disminuir las listas de espera que, claramente, no sólo no han disminuido sino que aumentan".

Ha asegurado que Moreno tiene que dar "muchas explicaciones" y toda la información solicitada desde el Grupo Socialista al respecto, ratificando que si estos datos siguen sin llegar "recurriremos al Tribunal de Cuentas para que aclare esta situación que pone en riesgo la sanidad pública y la salud y la vida de los andaluces".