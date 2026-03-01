PSOE acusa a Moreno de una política de vivienda "ridícula" mientras el Gobierno invierte 17,6 millones en VPO en Córdoba

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en el reparto informativo en el barrio de Levante con motivo del 28-F. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, vuelve a vulnerar el Estatuto de Autonomía de Andalucía con su "ridícula" política de vivienda y la "nula respuesta" en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para los jóvenes andaluces, señalando que en la comunidad el número de viviendas vacías y sin uso triplica al de jóvenes emancipados.

En este sentido, ha destacado que, frente a esta "desidia", el Gobierno de España ha invertido hasta 17,6 millones de euros en construcción y rehabilitación de VPO en la provincia de Córdoba. Crespín ha realizado estas declaraciones durante un reparto informativo en el barrio de Levante con motivo del 28-F, Día de Andalucía, acompañada por la parlamentaria Isabel Ambrosio, los ediles Joaquín Dobladez y Alicia Moya, y miembros de Juventudes Socialistas de Andalucía de Córdoba (JSA).

Crespín ha insistido en que Moreno "incumple sistemáticamente el artículo 25 del Estatuto de Autonomía andaluz, que obliga a la administración a promover vivienda pública y regular por ley ayudas y el acceso en condiciones de igualdad", un mandato que, en los ocho años de Gobierno del PP, ha quedado "en aguas de borrajas".

La socialista ha afirmado que "no hay dato que pueda salvar la cara a la política absolutamente incompetente en materia de vivienda del presidente Moreno", destacando que ha sido el Gobierno de España quien ha financiado la construcción de más de 14.000 viviendas nuevas en Andalucía y la rehabilitación de más de 30.000 viviendas en la comunidad desde que gobierna el Partido Popular. En contraste, en ocho años, el Ejecutivo andaluz de Moreno "tan solo ha construido 162 viviendas a través de la Agencia Andaluza de Vivienda y Rehabilitación (AVRA)".

Asimismo, ha recordado el "caótico reparto" del bono de alquiler joven, financiado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que la Junta de Andalucía "tardó dos años en ejecutar, obligada por demandas judiciales". Crespín ha insistido en que "con Moreno, la vivienda y el acceso a ella se ha convertido en un verdadero problema para la inmensa mayoría de los andaluces, y la provincia de Córdoba no es una excepción", criticando además el estado de abandono de las viviendas propiedad de AVRA en los barrios de Moreras y Palmeras.

La dirigente ha aportado datos de la inversión del Gobierno de España en Córdoba a julio de 2025 en construcción de VPO y rehabilitación de viviendas a través del Plan de Recuperación y Transformación. Son más de 17,6 millones de euros, la mayoría para arreglos y remozamientos en la capital de casi 1.900 pisos en Sama Naharro, Figueroa, Polígono Guadalquivir y Polígono Santuario, y un centenar de nueva construcción de VPO en una quincena de municipios de la provincia.

Frente a la aportación estatal de esos 17,6 millones en el Plan de Transformación, la Diputación de Córdoba ha puesto 3,1 millones y la Junta 2,7 millones. "No hay color entre quién cree e impulsa la vivienda protegida con recursos y políticas activas, como hace el PSOE, y quién da migajas y mira para otro lado, como hace el PP", ha aseverado. Por último, Crespín ha hecho mención durante el reparto informativo con JSA en el entorno del antiguo centro penitenciario de la Fátima que precisamente allí el Gobierno de España tiene prevista una futura inversión en vivienda pública.