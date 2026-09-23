PSOE-A, Adelante y Por Andalucía piden por segunda vez una comisión de investigación por la crisis de cribados de cáncer

Portavoces de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía piden una comisión de investigación en el Parlamento por los cribados de cáncer de mama acompañados de la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía han vuelto a registrar este miércoles, 23 de septiembre, de forma conjunta en el Parlamento una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía como la que pidieron el 8 de octubre del año pasado, unas semanas después de que trascendiera dicha crisis en el marco de la sanidad pública andaluza.

De este modo, los portavoces de los grupos del PSOE-A, María Jesús Montero; de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, han acudido juntos al registro del Parlamento este miércoles por la mañana para presentar dicha iniciativa, para lo que han estado acompañados de la presidenta de la asociación Amama Sevilla, de mujeres con cáncer de mama, Ángela Claverol.

Los mismos grupos parlamentarios registraron la misma iniciativa hace algo menos de un año, el 8 de octubre de 2025, en el Parlamento, si bien el Pleno rechazó su creación con los votos del PP-A, que en la pasada legislatura contaba con mayoría absoluta. En cambio, Vox también votó a favor de esa iniciativa.

En una rueda de prensa previa a este registro, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que la "extrema derecha" de Vox "dijo en campaña" electoral que presentarían "una comisión de investigación por el caso de cribados de cáncer de mama, y se lo dijo a Amama", pese a lo cual este miércoles no han secundado esta iniciativa.

"¿Por qué? Tendrán que responderlo", ha comentado José Ignacio García antes de apostillar que supone que "los sillones en el Gobierno" andaluz que en esta legislatura comparten con el PP-A en coalición, "y las casas gratis del Gobierno pesan en estas cosas".

En todo caso, el portavoz de Adelante ha realizado un llamamiento para que esta iniciativa salga aprobada en el Pleno del Parlamento "por unanimidad", porque con ella "lo único" que quieren es "saber qué pasó, qué falló, quién falló y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar, qué mecanismos se han puesto o se deberían poner para que esto no vuelva a pasar, porque hay muchísimos puntos negros en esta historia desde el momento en el que no sabemos qué sucedió, y por qué no se avisó a estas mujeres que podían tener cáncer", ha agregado.

El portavoz de Adelante ha remarcado además que el texto de la solicitud de creación de comisión de investigación es "el mismo" que los grupos de izquierda presentaron el año pasado y por el que Vox "votó a favor hace unos meses, antes de las elecciones" del 17 de mayo, según ha remarcado para animar a dicho partido a tener "coherencia" y volver a votar a favor de dicha iniciativa en esta nueva legislatura, en la que comparte gobierno con el PP-A que preside Juanma Moreno.

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