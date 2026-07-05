El PSOE-A advierte de la nueva etapa de Moreno, "el malabarista": "Lo importante es lo que firma, no lo que dice"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez. - PSOE-A

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado este domingo que la toma de posesión de Moreno marca el inicio de una nueva etapa política en la comunidad, a la que ha definido como la de "Juanma Moreno, el malabarista". Para la dirigente socialista, durante los próximos cuatro años, se verá a un presidente "haciendo equilibrios permanentemente entre lo que dice y lo que firma".

En una nota de prensa, Márquez ha alertado de que el jefe del Ejecutivo andaluz "seguirá intentando tomarnos por tontos" al pronunciar grandes palabras sobre moderación, centralidad y estabilidad. "Los andaluces ya saben algo muy sencillo: las palabras se las lleva el viento, lo que queda es lo que se firma. Y lo que Moreno Bonilla ha firmado tiene un nombre y un apellido: Vox", ha criticado.

Un peaje que, según ha advertido la portavoz socialista, "la extrema derecha no va a dejar pasar gratis en el nuevo Gobierno andaluz". "Vox se va a cobrar. Se va a cobrar en sanidad pública, se va a cobrar en memoria democrática, se va a cobrar en igualdad, se va a cobrar en derechos y se va a cobrar en la convivencia", ha enumerado. Especialmente "dolorosa y simbólica" ha sido calificada por Márquez la fecha elegida para este acto institucional.

"Qué forma de traicionar y de ofender a Andalucía precisamente un 5 de julio", ha lamentado, recordando que se trata del día en que nació Blas Infante. A su juicio, Moreno Bonilla ha decidido tomar posesión "de la mano de quienes insultan su memoria, desprecian el andalucismo y niegan buena parte de los consensos democráticos sobre los que se ha construido nuestra autonomía".

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha sentenciado que la derecha ha vuelto a demostrar cuál es "su verdadera y única prioridad". "Cuando tiene que elegir entre Andalucía y el poder, siempre acaba eligiendo lo mismo: el poder, aunque para conseguirlo tenga que darle la espalda a esta tierra y entregar su Gobierno a la extrema derecha", ha concluido.