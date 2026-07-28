PSOE advierte del vertido de agua potable al mar en Almuñécar y pide soluciones a la Diputación de Granada

Visita del PSOE a Almuñécar (Granada) - PSOE

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE en la Diputación de Granada ha denunciado en Almuñécar (Granada) que en una promoción de viviendas públicas impulsada por Visogsa "se está produciendo un vertido de agua potable al río Verde y al mar, sin que hasta la fecha la institución haya tomado ningún tipo de medidas para evitarlo".

Durante una visita a la zona, junto a representantes del PSOE de Almuñécar y miembros del grupo socialista en la institución provincial, la portavoz socialista, Fátima Gómez, ha calificado esta situación de "escandalosa e incomprensible" por el despilfarro de recursos hídricos en una zona necesitada de agua.

Así, Gómez ha censurado que "litros y litros de agua del acuífero se viertan al mar cada día y aún el PP en la Diputación no haya actuado a pesar de que esto pueda provocar la sequía del acuífero del que procede el agua o que haya que recargarlo puesto que se puede salinizar".

"No se puede consentir durante más tiempo que dada la situación actual que hay se pierda agua de esta manera", ha aseverado.

El diputado provincial José María Villegas ha explicado que esta actuación cuenta con una inversión que roza los 900.000 euros, entre los que se incluyen estudios, proyectos técnicos, análisis geológicos e hidrogeológicos y otros trabajos previos, por lo que ha cuestionado que, "pese a toda esta planificación, se esté permitiendo la pérdida de agua sin haber tenido en cuenta este extremo y sin buscar alternativas para su aprovechamiento".

"Es curioso que el PP lleve años señalando a otras administraciones al hablar de falta de agua en la provincia y en la comarca de la Costa, cuando aquí estamos ante un ejemplo de una gestión irresponsable de este recurso esencial", ha considerado el socialista, que ha apuntado a que "agricultores y municipios sufran las consecuencias del control hídrico y, sin embargo, Diputación --a través de su empresa de vivienda-- permita que agua potable acabe en el mar".

El diputado ha advertido además de que esta situación no solo afecta al entorno natural de la desembocadura del río Verde y al atractivo turístico de la zona sino que "también supone un perjuicio para el sector agrícola de la Costa Tropical, que afronta de manera permanente dificultades para garantizar el abastecimiento de agua para sus explotaciones".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almuñécar, Juan Moreno, ha reclamado explicaciones tanto a la Diputación como a Visogsa sobre las medidas adoptadas para evitar "este desperdicio" y ha exigido que se estudien soluciones que permitan aprovechar este recurso hídrico en beneficio del municipio y de los agricultores de la comarca.