PSOE-A afea "falta de empatía" a Moreno y critica su discurso "sin energía ni mención" a casos de "corrupción"

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), con el que ha abierto el debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este jueves y viernes en el Pleno de la Cámara, del que ha afeado "falta de empatía" y de "energía", así como que no haya incluido ninguna "mención" a casos de supuesta "corrupción" como el de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o el conocido como 'caso mascarillas' que afecta a excargos de la Diputación Provincial de Almería vinculados al PP.

Así lo ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento para realizar una primera valoración del discurso inicial del presidente de la Junta en este debate, que se ha extendido durante alrededor de dos horas.

"Dicen que si lo malo es largo, dos veces malo", y "ese podría ser el resumen del discurso del presidente", según ha comenzado comentando María Márquez, que ha acusado así a Moreno de haber hecho con su discurso "lo mismo que con su libro" 'Manual de convivencia' --de reciente publicación--, "leerlo sin escribirlo".

De igual modo, la portavoz socialista ha considerado que el discurso del presidente ha adolecido de "una falta de empatía tremenda" después del episodio que se vivió este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento al que asistieron "mujeres andaluzas que sufren un cáncer que se podía haber prevenido" con el programa de cribados de la Junta, y a quienes Moreno "no ha tenido ni una sola palabra", según ha criticado María Márquez.

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha reprochado también a Moreno "un discurso sin energía, de final de etapa", de "un presidente cansado, que no ilusiona, que no propone nada nuevo", y al respecto ha advertido de que "la única medida estrella" que ha querido contar Moreno, sobre la realización de pruebas del cribado de cáncer de mama "en un acto único" ya "aparece en el protocolo de 2011", y se anuncia "después de dos meses" sin ofrecer "ninguna explicación ante el drama de la crisis del cribado del cáncer de mama".

Además, la portavoz socialista ha criticado que Moreno "ha aprovechado" su discurso "para confrontar, como siempre, con el Gobierno de España", y "ha nombrado más veces la palabra Cataluña que casualmente Almería".

"Se ha olvidado de la sede judicial de Almería y no ha hecho ninguna valoración sobre nuevos servicios en clínicas dentales en la cartera de servicios sanitarios que ha presentado el presidente de la Junta", ha reprochado María Márquez aludiendo al 'caso mascarillas' por el que la semana pasada fueron detenidos y están investigados quien era presidente de la Diputación Provincial en ese momento, Javier Aureliano García, y su vicepresidente Fernando Giménez.

La dirigente del PSOE-A ha criticado así que Moreno no ha dedicado "ninguna mención" a ese 'caso mascarillas' de Almería, "donde hemos conocido, a través del informe de la UCO --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, que se han encontrado armas, dinero, obras de arte, con una implicación directa del PP de Almería y del PP de Andalucía", según ha enfatizado, y tampoco ha mencionado "la corrupción del SAS, que se investiga en los juzgados".

"Lamentablemente, lo previsible", ha agregado la portavoz socialista para subrayar que "no esperábamos nada del presidente, nada nuevo", y concluir trasladando su deseo de que "termine esta etapa" de gobierno del PP-A con mayoría absoluta "para abrir un nuevo camino, una nueva ventana de esperanza y de progreso para Andalucía".