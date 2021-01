PSOE-A afea a Junta su "plan de erosión" de la sanidad pública y el Plan 7.500 que "no sirve sin más personal"

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha criticado este miércoles el "plan" de la Junta de Andalucía "de erosión de la sanidad pública" en beneficio de la privada, al tiempo que ha advertido de que el plan diseñado por la Administración autonómica para un escenario previsible de 7.500 hospitalizados por Covid-19 en la comunidad "no sirve sin un refuerzo de personal".

Así lo ha señalado el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento centrada en la pandemia y en los "datos inasumibles" que está dejando en Andalucía "fruto de la dejadez y el desgobierno de Moreno Bonilla", según ha opinado.

En esa línea, José Fiscal ha sostenido que la actuación del presidente de la Junta "sólo está agravando la situación y el sufrimiento de los andaluces en la tercera oleada, la mas grave hasta la fecha", y ha advertido de que, según los últimos datos, "cada minuto se contagian en Andalucía tres personas de coronaviurs, y cada hora mueren tres personas".

En los últimos días "no hacemos otra cosa que batir récords terribles" en la pandemia, como la de superar los 6.000 fallecimientos por Covid-19 y los 4.000 hospitalizados en Andalucía, según ha lamentado el diputado socialista, quien ha aseverado que "todas las medidas que adopta la Junta llegan tarde" y "se producen a consecuencia de la situación, no para evitar determinadas situaciones", según ha abundado antes de señalar que el "lema" que debería incorporar Moreno "a su escudo" es el de "tarde y mal".

Ha insistido en señalar que no se entiende que Moreno "espere a miércoles y sábado para intervenir cuando el agravamiento de la situación se produce de manera diaria", y "este empecinamiento en no adoptar medidas de manera ágil está ocasionando que campe a sus anchas" la pandemia "sin que haya medidas inmediatas, efectivas y firmes".

"No sabemos dónde está esa anticipación con la que siguen machacando desde la Junta a los andaluces", ha comentado Fiscal, quien también ha señalado que "no hay un dirigente de comunidad autónoma o del gobierno que esté más escondido" de como lo está Juanma Moreno, a quien ha vuelto a reprochar que "no diera explicaciones ni se dignara a estar presente" en el Pleno extraordinario de la semana pasada en el Parlamento "sobre el problema más importante que tienen los andaluces en este momento".

Desde el PSOE-A reclaman a Moreno que "diga con claridad qué va a hacer cuando, si todo sigue cómo va", se supere en Andalucía la incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y consideran que el presidente de la Junta "está obligado a posicionarse, trabajar y despejar dudas e incertidumbre".

PLAN 7.500

Tras aseverar que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) está "sobrepasado y superado por los acontecimientos", José Fiscal ha advertido de que el Plan 7.500 anunciado este martes por la Junta "no va a servir para nada si no va acompañado de contrataciones y refuerzo real para dotar a los hospitales de Andalucía de más personal".

Ha señalado que "más camas sin más personal solo abunda en el caos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", y ha aludido a las "hospitalizaciones domiciliarias" a las que este martes hizo mención el Gobierno de la Junta, que "no hacen más que seguir generando inquietud entre los andaluces y dudas sobre la cobertura del sistema público", según ha opinado el portavoz socialista, que ha pedido al Ejecutivo andaluz que explique "en qué consiste, por qué se adopta esta cuestión, qué criterios y qué seguimiento van a tener estos pacientes".

De igual modo, a los socialistas andaluces les "preocupa la movilización de los recursos privados" en la sanidad y avisan de que "no vamos a transigir nunca con que se debilite de manera consciente, como está sucediendo en Andalucía, la sanidad pública para favorecer a la privada, y mucho menos en una comunidad que presume de tener un superávit de 3.500 millones en 2020", según ha añadido.

Fiscal ha criticado que, mientras desde la Junta "alardean" de ese superávit que "no se invierte en sanidad o educación", "las patologías que no tienen que ver con el Covid están abandonadas porque los magníficos profesionales del SAS no dan abasto".

El portavoz socialista ha achacado a Moreno un "plan consciente para debilitar el sistema de salud y fortalecer la sanidad privada", que ha vinculado a "una cuestión ideológica que claramente perjudica a los andaluces, especialmente a los que tienen mayores dificultades económicas".

Ha enmarcado el acuerdo que este miércoles ha anunciado el presidente andaluz con la sanidad privada en el "plan de erosión de la sanidad pública" de la Junta para "favorecer el negocio de la privada", y ha insistido en que, "habiendo dinero para mejorar la sanidad pública de Andalucía, no podemos entender cómo no se invierte ese dinero y, sin embargo se gasta en la sanidad privada".

Para Fiscal, esto "sólo tiene una explicación ideológica", la de que "la derecha plantea una sanidad más parecida a Estados Unidos" que a la del modelo europeo, y "en Andalucía están empujando a la gente a contratar un seguro privado debilitando conscientemente la sanidad pública".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Sobre la campaña de vacunación, ha recordado que el PSOE-A ha pedido a la Junta "información sobre todo el proceso, en qué consiste el protocolo y que se den explicaciones serias", y ha criticado que "se haya desperdiciado el 20% de las dosis por falta de jeringuillas adecuadas". "Esto no puede quedar como un chascarrillo para cachondeo de toda España", ha advertido José Fiscal al respecto aludiendo a declaraciones del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

"Hemos pedido también conocer a quién se está vacunando, queremos explicaciones precisas y urgentes porque todos los andaluces están pendientes de la vacuna, porque es una esperanza real, y no se pueden permitir conductas inmorales", ha añadido, al tiempo que ha criticado que Moreno "no ha dado explicaciones sobre si se ha seguido el protocolo de vacunación en Andalucía y se está vacunando a los grupos prioritarios".

AUMENTO DE CONTAGIOS EN COLEGIOS

Por otro lado, el portavoz socialista también se ha referido a la situación de los colegios andaluces, donde "el índice de contagios ha crecido seis puntos la última semana".

Ha querido dejar claro que desde el PSOE-A son "siempre hemos sido defensores de la presencialidad, y lo seguimos siendo, pero con garantías", de forma que ésta "tiene que ir acompañada de medidas de seguridad para que la gente pueda estar razonablemente tranquila en los colegios".

Además, José Fiscal ha vinculado el que "se están disparando los contagios entre alumnos y profesores" con la "cuestión matemática" de que por parte de la Junta no se han realizado "contrataciones potentes para reducir la ratio" en las aulas.

Por último, el portavoz socialista ha argumentado que el debate sobre la petición de la Junta al Gobierno para que permita adelantar la hora del toque de queda nocturno es "un montaje para confrontar", y ha remarcado que el Ejecutivo andaluz "tiene instrumentos suficientes" para actuar y debe "tomar las medidas que están a su alcance" y "sobre la base de criterios técnicos", según ha concluido.