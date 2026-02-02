PSOE afea a la Junta el plan especial de empleo "fantasma" prometido a Jaén y que "nadie sabe dónde está"

Reunión del Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Jaén - PSOE

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afeado a la Junta de Andalucía el plan especial de empleo que el presidente Juanma Moreno prometió a la provincia de Jaén en diciembre de 2024 y que 14 meses después "nadie sabe dónde está y nadie lo conoce".

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha indicado que el plan de empleo prometido "se lo ha llevado el viento de la propaganda" y "se ha convertido en un plan fantasma". El dirigente socialista ha hecho estas declaraciones junto a alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén para denunciar "el abandono de las políticas de empleo por parte de la Junta de Andalucía", administración cuya actitud en esta materia se resume "en palos en las ruedas y engaño masivo a la provincia".

El líder socialista ha explicado que este lunes la Junta de Andalucía ha entregado las resoluciones de ayuda de un plan de empleo que "trae migajas a la provincia y a sus ayuntamientos". Ha añadido que ese plan supone pasar de los 24 millones de euros que venían con los anteriores gobiernos socialistas a menos de 13 millones con Juanma Moreno.

En este punto, ha puesto ejemplos "sangrantes" de lo que supone este "grave recorte". Así se ha referido al caso de la capital, que recibe de este plan de empleo dinero para realizar apenas 30 contratos en una ciudad que ronda los 7.000 parados. En Úbeda sólo podrán realizarse 26 contrataciones y en Martos apenas llegarán a 15.

Así las cosas, Latorre ha avanzado que el PSOE va a tener "la responsabilidad histórica de revertir esta situación" dentro de unos meses, cuando se convoquen las elecciones andaluzas, la responsabilidad de "volver a poner las políticas activas de empleo en el corazón de las políticas del Gobierno andaluz".

En este sentido, ha apuntado que el PSOE va a importar "el modelo de éxito" del Gobierno de España, cuyas políticas económicas y laborales han permitido que "tanto el país como la provincia de Jaén tengan los mejores datos de ocupados de la historia", la cifra más baja de paro de los últimos 20 años y el récord de contrataciones indefinidas. "Ése es el modelo que queremos para Andalucía y para la provincia de Jaén", ha concluido Latorre.