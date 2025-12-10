PSOE-A afea a Moreno su "entusiasmo" con la huelga de médicos que en Andalucía parece haber "todos los días" desde 2019

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, esté "entusiasmado" con la huelga nacional de médicos que se está viviendo esta semana contra el Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad, y cuyo efecto en Andalucía ha relativizado la representante del PSOE-A al señalar que en esta comunidad "llevamos siete años --en referencia a los de gobierno del PP-A en la Junta-- como si hubiera huelga de médicos todos los días".

Así lo ha trasladado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, en relación a este asunto, ha partido de la premisa de que "los médicos tienen todo el derecho a hacer huelga", tras lo que ha apostillado que "lo que no es normal es que esté más entusiasmado" Juanma Moreno "que los propios médicos" con dicha iniciativa de protesta.

La portavoz socialista ha criticado además que desde el Ejecutivo del PP-A están "utilizando todas las páginas institucionales para recordarle a los andaluces que esta huelga es contra Pedro Sánchez", y ha censurado que "lo que no cuenta" el presidente de la Junta "es que lo que están reclamando los médicos es que se mejore el Estatuto Marco" que "data de 2003", de la etapa del Gobierno del PP de José María Aznar, y "cuyo máximo desarrollo competencial se hace en las comunidades autónomas, porque la salud está transferida competencialmente a Andalucía", al igual que a las otras administraciones autonómicas, ha subrayado.

Dicho esto, ha aseverado que Moreno "no puede engañar a los profesionales sanitarios", cuyas retribuciones "han dependido del Gobierno andaluz", de forma que, si éstos "no han tenido mejores salarios, como él, que se ha subido el sueldo, y 269 cargos más por trámite de urgencia, no es por culpa del Gobierno" central, sino del Ejecutivo andaluz del PP-A, ha remarcado.

De igual modo, Férriz ha puesto de relieve que "las condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios con contratos temporales, algunos de un mes, no depende del Estatuto Marco", sino "del señor Moreno Bonilla", al igual que "la carrera profesional, que no se ha desarrollado porque no les ha dado la gana" al Gobierno andaluz, según ha seguido criticando la parlamentaria socialista.

La diputada del PSOE-A se ha preguntado entonces si es que Moreno "pretende hacernos creer que las condiciones en las que han tenido que trabajar los profesionales sanitarios y la sanidad pública son culpa del Gobierno de España", tras lo que ha exclamado que "ya está bien de engañar a la gente".

ACHACA A LA JUNTA UNA "IRRESPONSABILIDAD EXTREMA"

Además, ha considerado "tremendamente grave" y propio de una "irresponsabilidad extrema" el modo como está reaccionando el Gobierno andaluz ante una huelga de médicos que conocía "desde hace semanas", pese a lo cual, y "de una manera totalmente intencionada", desde la Junta "no han avisado a los pacientes que tenían citas con su médico de cabecera, o para hacerse pruebas o para cualquier cuestión quirúrgica" que se podían ver afectadas por este paro laboral.

Férriz ha lamentado así que este mismo miércoles "ha habido desplazamientos de pacientes que se podían haber evitado si hubieran avisado" a estos últimos de "que los médicos estaban en huelga, porque la Consejería de Salud" y el presidente de la Junta "lo sabían", según ha insistido en señalar la representante socialista, que ha criticado también que "hay pacientes que se han tenido que tomar una medicación porque hoy tenían que hacerse una prueba diagnóstica y no han sido avisados de que no iban a poder hacérsela".

Dicho esto, ha comentado que, "desgraciadamente, en Andalucía la huelga la notamos de aquella manera, porque llevamos siete años como si hubiera huelga de médicos todos los días", de forma que cuando alguien va a su centro de salud, "no es una cosa puntual que tengas cita con tu médico de cabecera y ese día no esté" en el centro, o "que te citen para una operación y te tengan días esperando porque ese día no hay anestesista, o no están los quirófanos en disposición de operarte".

"Esta es la situación de Andalucía", donde, "desgraciadamente, no hace falta que el señor Moreno Bonilla venga a sumar más caos sanitario sobre el que él mismo lleva generando siete años", ha añadido Ángeles Férriz, quien también ha acusado al presidente de la Junta de llevar "ninguneando" desde que gobierna a los "profesionales sanitarios".

"FIEBRE DE PACTOS" DE MORENO EN ÉPOCA "PREELECTORAL"

De igual modo, y al hilo del acuerdo para la mejora de condiciones de empleados públicos que suscribió este pasado martes el presidente de la Junta con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, Ángeles Férriz ha criticado la "fiebre de los pactos" que, en su opinión, le entran a Juanma Moreno en época "preelectoral".

En esa línea, ha subrayado que Moreno "no acaba de llegar" a la Presidencia de la Junta, sino que "lleva siete años gobernando, y estos no son sus primeros pactos", de forma que ya ha habido otros "pactos preelectorales" que "no han cumplido" desde el Gobierno andaluz, según ha señalado.

Por ello, Férriz ha cuestionado el valor de "la palabra" de Moreno "ahora, a unos meses de las elecciones, firmando otro pacto donde mete medidas que él mismo ha incumplido durante siete años". "No vale absolutamente nada", ha sentenciado la portavoz socialista, quien también ha criticado que el pacto firmado este martes contempla una inversión de 250 millones de euros en cinco años, si bien el proyecto del Presupuesto de 2026 que ha elaborado el Gobierno andaluz sólo destina "2,8 millones" a ese pacto, lo que, según ha concluido la representante del PSOE-A, es "la prueba más evidente de la burla permanente con los trabajadores de esta tierra a los que al señor Moreno Bonilla les importa un pimiento".