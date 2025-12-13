PSOE-A afea a Moreno que "utilice" la promoción de su libro para "minimizar" las víctimas en el cribado de cáncer

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, en rueda de prensa. - PSOE DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, ha criticado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "utilizar" la gira de promoción de su libro para "minimizar" las víctimas en el cribado de cáncer de mama. A su juicio, "es totalmente inaceptable" que el líder del PP andaluz "utilice su gira para promocionar su libro personal hablando con desdén de lo que ha ocurrido con el cribado de cáncer en Andalucía", ha esgrimido Castilla, para destacar que "no se pueden normalizar 23 casos sin asumir responsabilidades".

En este sentido, la socialista ha mostrado en una nota de prensa su "indignación" con las declaraciones del presidente andaluz, al que ha acusado de faltar a la verdad para justificar su gestión. "Miente además cuando dice que el protocolo de cribado no funcionaba, cuando ha funcionado perfectamente en décadas anteriores", ha aseverado, defendiendo la eficacia del sistema heredado que el Gobierno del PP ha desmantelado.

Asimismo, Castilla ha afirmado no entender cómo el presidente "puede normalizar" que haya habido 23 víctimas por la negligencia del Gobierno, "son 23 personas que podrían haber evitado ese cáncer perfectamente", ha expresado.

Por ello, la portavoz también ha lanzado un "mensaje contundente" al presidente de la Junta, al que ha pedido que "deje de victimizarse". "Ya está bien que el señor Moreno Bonilla deje de hacerse la víctima", ha reclamado, para recordar que "aquí quienes son víctimas son las mujeres que han pasado y siguen pasando por este calvario".

Finalmente, ha exigido a Moreno que "deje usted de hacer la gira de su producto, de su libro, y póngase a gobernar para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, de Andalucía".