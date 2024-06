PSOE-A afea al PP su "silencio atronador" sobre el archivo de la causa contra el marido de exdirectora de Guardia Civil

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles el "silencio atronador" del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, sobre el archivo de la causa contra Juan Carlos Martínez, marido de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, quien renunció al cargo a cuenta de la situación de su esposo.

En rueda de prensa en el Parlamento, Ángeles Férriz se ha pronunciado así al hilo del auto emitido por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en el que excluye al citado Juan Carlos Martínez y a otras dos personas de la pieza separada de la causa de la empresa Santana Motor, participada por la Junta; relativa a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, y a la transmisión de fondos públicos a la entidad Experience Management Group.

Ángeles Férriz ha subrayado que ese caso "ocupó portadas, horas de telediario", y ha denunciado que "fueron directamente" a por María Gámez, que fue la primera mujer directora de la Guardia Civil, y "a por su familia, con mentiras una detrás de otra, con un informe falso hecho expresamente para difamar a su marido" por parte de "personas que están dentro de las instituciones que supuestamente lo que tienen es que protegernos".

La portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que el auto del juez que aparta al marido de María Gámez de dicha causa se haya sabido "después de las elecciones" europeas de este domingo, 9 de junio, pese a que "esté fechado desde el 3 de junio", y al respecto ha comentado que "en este país se abren causas antes de las elecciones y luego, cuando se cierran, porque son falsas, no se sabe hasta que pasan" los comicios.

"Al PP esto ya no le importa, le da igual, su objetivo está cumplido", ha denunciado Ángeles Férriz antes de dar por hecho que "no vamos a ver ningún 'tuit' del Partido Popular, ni lo vamos a ver pedir perdón", pese a que, en el Parlamento, se han dedicado a "mentir, difamar, machacar, triturar a María Gámez y a su familia", según ha criticado la portavoz socialista, que ha lamentado así que el PP "no va a decir absolutamente ni mu, porque su objetivo ya está cumplido", y éste "no era judicial", sino "político", según ha apuntado.

SUGIERE AL PP QUE "PIDA PERDÓN"

Con todo, Ángeles Férriz ha sugerido a los 'populares' que "pidan perdón" a personas "a las que le han destrozado la vida", como, a su juicio, sería el caso de María Gámez, de su marido, y también del que fuera secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Maracena (Granada), Noel López, y ha sostenido que "no es decente que en este país pase lo que pase" con el PP, que "está dispuesto a todo y a utilizar todo lo que esté en su mano para conseguir sus objetivos políticos", aunque eso "suponga destrozar la vida de la gente".

Al hilo, ha considerado "el colmo de la desfachatez y de la desvergüenza política" que el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, viniera este martes a "cuestionar al Tribunal Constitucional y al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, al hilo de la decisión que tendrá que adoptar el tribunal de garantías respecto a los recursos presentados por condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

Ángeles Férriz ha agregado que "bien podía el portavoz del Gobierno" andaluz "dar explicaciones" sobre el "escándalo que ha salido hoy, que afecta al presidente del PP de Sevilla" y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, por su etapa como alcalde de Mairena del Alcor, y al actual regidor del municipio, Juan Manuel López, y ha anunciado que el Grupo Socialista pedirá explicaciones sobre este asunto en el Parlamento.

La portavoz socialista ha aludido así a la decisión del Juzgado número uno de Carmona (Sevilla) de incoar diligencias previas en torno a la denuncia del PSOE contra el alcalde de Mairena del Alcor, su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz S.L. y actual coordinador de Empresas en la Ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, por el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul.