PSOE-A afea a PP y Vox la derogación del decreto que "puede impedir" la subida de pensiones de miles de andaluces

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, ha criticado este lunes al PP y Vox sus votos en contra en el Congreso de los Diputados que propiciaron la "derogación" del decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para, entre otras cuestiones, revalorizar las pensiones en el actual ejercicio económico de 2026, y ha advertido de que la no convalidación de ese decreto "puede impedir" que miles de andaluces se queden sin una "subida" de sus pensiones.

Así lo ha subrayado la también diputada nacional del PSOE en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha tachado de "totalmente inaceptable" que el PP y Vox votaran la semana pasada "en contra de la convalidación del decreto que aseguraba la subida de las pensiones".

Carmen Castilla ha subrayado que "en Andalucía hay aproximadamente más de un millón y medio de pensionistas, que muchas veces sostienen a sus familias" con el dinero que reciben de esas prestaciones, y ha advertido de que la "derogación de ese decreto ha impedido, o puede impedir, que las pensiones se revaloricen junto con el IPC, a un 2,7%" en el caso de la "pensión media", y en una horquilla que puede ir "del 7 al 11,4%" en el caso de "las pensiones más bajas".

La dirigente socialista ha denunciado que, "cuando están en el gobierno", PP y Vox suelen dedicarse a "recortar", y "cuando están en la oposición bloquean", y ha defendido que "todos los pensionistas de Andalucía, que han trabajado muy duro, ahora se merecen tener una pensión digna y de calidad", después de haber "contribuido a que esta comunidad sea más justa y más rica".

Carmen Castilla ha querido "hacer un poco de historia" para subrayar que, en el año 2013, el por entonces Gobierno de Mariano Rajoy aprobó "unilateralmente una reforma de las pensiones que era regresiva y que recortaba los derechos de los pensionistas", y que incluía una "subida pírrica" del 0,25% anual.

La dirigente socialista ha subrayado que dicha reforma, con la que "se recortaba la pensión a medida que el pensionista iba cumpliendo años", fue "derogada 'de facto' por el PSOE en el año 2021", con el voto en contra del PP, según ha puesto de relieve Carmen Castilla, que ha lamentado que los 'populares' hayan "vuelto otra vez a las andadas" para votar que "'no' a la convalidación del decreto que permitía esa revalorización" de pensiones acordada por el Gobierno del PSOE y Sumar.

Carmen Castilla ha querido reivindicar además que, "gracias a la reforma laboral y a la arquitectura jurídica en el mercado laboral" propiciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ha conseguido "que haya más cotizaciones y, por tanto, la 'hucha de pensiones' que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó vacía, actualmente tenga 11.000 millones de euros".

Asimismo, la representante del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que, además de la referida subida de pensiones, al propiciar la derogación de dicho decreto, PP y Vox "han dejado caer" otras medidas como "la revalorización del Ingreso Mínimo Vital que afecta a 800.000 familias", así como ha subrayado que el decreto también atendía a los bonos sociales térmico y eléctrico, así como abordaba la situación de "bomberos forestales y agentes medioambientales" que ahora ven "conculcado el derecho a poder jubilarse anticipadamente".

"NEGLIGENCIA" CON LOS CRIBADOS DE CÁNCER

Por otro lado, Carmen Castilla se ha referido también a la situación de los servicios públicos y, especialmente, de la sanidad en Andalucía, para poner de relieve el "dato estremecedor", del que "nos hemos enterado por la prensa", acerca de que la asociación Amama ha cifrado en "338 las mujeres que han desarrollado un cáncer" de mama "a propósito de la presunta negligencia del Gobierno" andaluz de Juanma Moreno en relación a los cribados de cáncer en la sanidad de la comunidad autónoma, de las que "101 ya han presentado una reclamación patrimonial" contra la Junta, según ha abundado.

Al hilo, la representante del PSOE-A ha criticado que desde el Gobierno del PP-A "siguen mintiendo" sobre esta cuestión, por lo que ha emplazado al Ejecutivo de Juanma Moreno a que "diga la verdad sobre este tema que afecta de pleno a todas las mujeres que se han visto en esta situación, porque genera incertidumbre y desconfianza".

También ha aprovechado para trasladar un mensaje de "solidaridad y apoyo a los grandes profesionales de la sanidad pública andaluza, que están pagando una gestión deficiente, una política de recorte" de la mano del PP, que, según ha denunciado Carmen Castilla, "lo que quiere es la privatización de un servicio público esencial como la sanidad".

ACCIDENTE DE TREN DE ADAMUZ

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre las consecuencias del accidente de tren registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, la secretaria de Empleo del PSOE-A ha reiterado el mensaje de condolencia de los socialistas andaluces dirigido a todos aquellos que "han perdido a un familiar en ese trágico accidente, que a todos nos sobrecogió el alma y el corazón".

Por otro lado, ha defendido que el Ministerio de Transportes está trabajando "con toda la celeridad posible" para que "se recupere la viabilidad de las vías que están afectadas" como consecuencia de este accidente, y se ha declarado convencida de que, "a la mayor brevedad" posible, y "a pesar de las inclemencias meteorológicas" que se están registrando, se podrá recuperar la circulación en la vía de alta velocidad afectada "no solamente para el turismo, sino porque hay muchos andaluces que trabajan en Madrid, y muchos madrileños que trabajan en Andalucía", que se ven afectados por ese corte de vía entre ambas comunidades, según ha puesto de relieve para concluir.