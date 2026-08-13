El PSOE afirma que el alcalde de Córdoba está "incumpliendo sus compromisos" para la exhumación de las fosas

Archivo - Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado este jueves que el gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde, José María Bellido, "sigue incumpliendo sus compromisos para garantizar la continuidad de las exhumaciones de las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, mientras las familias continúan esperando y no existe todavía un marco estable de financiación que permita completar los trabajos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha recordaddo que el gobierno local del PP "anunció que la nueva licitación de los trabajos se realizaría durante el primer trimestre de 2026, un plazo que ya ha transcurrido sin que se haya garantizado la continuidad de las actuaciones".

"Llevamos meses escuchando anuncios sobre la licitación --ha señalado--, sobre la vía de urgencia y sobre la continuidad de las exhumaciones, pero la realidad es que los trabajos siguen sin tener garantizada una continuidad estable", aludiendo a como, además, "recientemente el gobierno municipal anunció que durante el mes de julio se licitaría un contrato con una duración de cuatro meses y con los fondos transferidos por el Gobierno de España".

Para Dobladez, este anuncio pone de manifiesto "una realidad especialmente preocupante", pues, "a excepción del Gobierno de España, las administraciones comprometidas no han renovado el convenio ni han aportado financiación para la reanudación de los trabajos".

Es decir, "el Gobierno de España ha cumplido poniendo financiación para que las exhumaciones puedan continuar. Ahora corresponde al Ayuntamiento y al resto de administraciones comprometidas hacer su parte y garantizar que esos fondos se conviertan cuanto antes en trabajos sobre el terreno".

Dobladez ha recordado que esta situación fue precisamente objeto de "la última moción presentada por el PSOE en el Pleno municipal del pasado 9 de julio", con la que los socialistas reclamaron la renovación inmediata del convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía "para garantizar cuatro años de continuidad de los trabajos".

Sin embargo, "el fobierno de Bellido presentó una enmienda a la totalidad, aprobada por el Pleno, y que comprometía al Ayuntamiento a acelerar la contratación de los trabajos ya financiados con fondos del Gobierno de España, así como a avanzar en la suscripción de un convenio con la Diputación y posteriormente abrir conversaciones con la Junta", de forma que "el gobierno de Bellido ha asumido la salida de la Junta de Andalucía del proyecto tras el acuerdo con Vox".

Dobladez ha señalado que "hace apenas un mes el gobierno municipal asumió en el Pleno el compromiso de acelerar la contratación", pero, según ha argumentado, "el gobierno municipal no puede utilizar la aprobación de una enmienda en el Pleno para ganar tiempo. El PP votó una alternativa a nuestra propuesta y ahora tiene que cumplir aquello que aprobó. No puede haber más anuncios sin resultados".

Para el PSOE, la principal preocupación es que el Ayuntamiento plantee ahora "un contrato de únicamente cuatro meses, cuando todavía quedan trabajos pendientes y numerosas familias llevan décadas esperando recuperar los restos de sus seres queridos".

Los socialistas, según ha asegurado, no quieren "que se abran las fosas durante cuatro meses para volver a paralizarlas después. Queremos un proyecto estable, con financiación, convenio y calendario, que permita avanzar de manera continuada hasta completar las exhumaciones".

Dobladez ha lamentado también que "los retrasos administrativos ya han tenido consecuencias económicas, con la devolución de fondos vinculados a anteriores convenios", y ha avisado que "no se puede volver a poner en riesgo ni un solo euro destinado a la recuperación de las víctimas. La financiación del Estado corre el riesgo de perderse, ya que debe ser ejecutada en 2026".

En consecuencia, el edil del PSOE ha reclamado al gobierno municipal del PP que "cumpla de inmediato el compromiso adquirido en el Pleno de julio, formalice la licitación, concrete un calendario público de actuaciones y garantice la continuidad de los trabajos más allá de los cuatro meses anunciados".