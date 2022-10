PSOE-A: PP "engaña a la gente" y aumenta hasta 300 los altos cargos y asesores en la Junta

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha asegurado este miércoles que el PP "engaña a la gente" y aumenta hasta los 300 sus altos cargos y asesores en la Junta pese a haber prometido antes de gobernar que reduciría los altos cargos en al menos un 25%, unas palabras ante las que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha apuntado que pese a aumentarse los asesores no se verá incrementado el gasto en personal dado que se financiará "con otras partidas".

"No me cuadran las cuentas", le ha reclamado a la consejera la socialista Alicia Murillo en la comisión de Economía. La diputada ha dicho entender que se necesiten asesores en la Junta, indicando que lo que reprocha es "su incoherencia y volantazos". Al respecto, ha apuntado que en el programa electoral del PP en 2018 prometían "reducir al menos un 25% el número de altos cargos y asimilados" en la Junta, "pero no sólo no los han reducido, sino que los han aumentado".

En este sentido, ha abundado en que según la tabla de retribuciones de altos cargos de diciembre de 2021, el Gobierno andaluz tenía 290 altos cargos, 33 más que el Ejecutivo del PSOE en 2018, y que de acuerdo a la última tabla de retribuciones de altos cargos, de junio de 2022, se llegaron a 283 altos cargos, a quienes se suman las nuevas incorporaciones por la ampliación de la Junta en dos consejerías del nuevo Gobierno del PP, "que alcanza prácticamente los 300 altos cargos".

"Es curioso que en el programa electoral del PP en 2022 no aparece ya nada de reducir en un 25% los altos cargos, y la realidad es que los han aumentado en un 12%", ha sostenido Murillo, algo que ha negado la consejera, que ha sostenido que ese aumento en realidad es del 2,2%.

"Este escaso incremento se va a financiar con otras partidas, no va a significar un aumento de costes", ha insistido España, que ha remarcado que en 2019, cuando se formó el primer gobierno de Juanma Moreno, "se ahorraron 934.000 euros en altos cargos en comparación con anterior gobierno socialista".

"No vamos a ser el gobierno más caro de la historia como están acostumbrados ustedes en el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.