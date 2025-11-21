PSOE-A "agradece" a García Ortiz su trabajo y su "lucha contra los delitos" como fiscal general del Estado

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, ha querido "agradecer" este viernes el "extraordinario trabajo" y la "lucha contra los delitos" que Álvaro García Ortiz ha realizado durante sus años como fiscal general del Estado.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

La representante del PSOE-A ha manifestado que en su partido, "como no puede ser de otra manera", respetan la decisión judicial, si bien ha recordado que aún no se conoce la sentencia ni se sabe "exactamente en qué se basa" el TS "para el fallo" condenatorio del fiscal.

"Desde el PSOE respetamos todos los fallos, pero, evidentemente, no compartimos la sentencia", ha añadido la también diputada nacional del PSOE por Sevilla, quien ha subrayado que "estamos en un país democrático" donde se puede no compartir, aunque "sí respetar los fallos" judiciales, "como no puede ser de otra manera", ha remarcado.

En todo caso, Carmen Castilla ha aprovechado la pregunta para "agradecer desde el Partido Socialista la labor realizada por el fiscal general, por Álvaro García Ortiz, a lo largo de estos años" por su "ejercicio" al frente de la Fiscalía General del Estado y, "sobre todo, por su lucha contra todos los delitos" que ha podido llevar a cabo. "Ha sido un trabajo extraordinario", según ha zanjado la diputada socialista.