El PSOE-A alerta de que el pacto "negacionista" de PP y Vox "pone en riesgo" la llegada de fondos europeos a Andalucía

La secretaria de Política Europea e Internacional y Cooperación del PSOE-A, Lina Gálvez. - PSOE-A

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Europea e Internacional y Cooperación del PSOE-A, Lina Gálvez, ha advertido este sábado de la "clara emergencia climática" que sufre la comunidad ante la recurrencia e intensidad de las olas de calor. Así, ha alertado de que el pacto "negacionista" de PP y Vox "pone en riesgo" la llegada de fondos europeos a Andalucía.

Apoyándose en informes institucionales, la dirigente socialista ha enmarcado que "los estudios científicos nos dicen que Europa es el continente que más se va a calentar y hay también estudios de la Comisión Europea que nos dicen que Andalucía va a sufrir cinco veces más el impacto del cambio climático", según ha subrayado la formación en una nota de prensa.

De este modo, Gálvez ha cuestionado la postura que adoptará el presidente de la Junta en sus viajes comunitarios por su condición de vicepresidente primero del Comité de las Regiones cuando deba rendir cuentas sobre sus políticas medioambientales.

"¿Va a decir que ha firmado un pacto negacionista con Vox? Porque la realidad es que Moreno ha firmado un pacto negacionista con Vox: negacionista de Bruselas, negacionista de la Agenda 2030, negacionista del Pacto Verde", ha criticado la socialista.

Esta alianza programática "sitúa en una posición muy delicada a la nueva responsable de la cartera medioambiental del Ejecutivo autonómico para justificar las partidas europeas".

"También nos preguntamos qué va a hacer la pobre de la nueva consejera de Medio Ambiente cuando tenga que justificar fondos europeos que tan importantes han sido para esta tierra", ha avisado la secretaria de Política Europea, recordando que dichos recursos "llevan una condicionalidad para luchar contra el cambio climático y llevan además el principio de que no se puede financiar nada que pueda perjudicar precisamente esa lucha".

Finalmente, la dirigente socialista ha garantizado que el partido va a mantener una labor de vigilancia estricta para evidenciar que las acciones del Partido Popular contradicen por completo sus discursos moderados.

Ante esta deriva de la Junta, Gálvez ha sentenciado de manera tajante que "la desinformación, la privatización y la claudicación frente al negacionismo climático de Vox cuesta vidas" y que los socialistas estarán firmes para intentar evitarlo.