PSOE-A alerta de que el presupuesto para 2021 "amplía los recortes en derechos" y "no contempla refuerzo sanitario"

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE-A, Elena Ruiz, ha criticado que con el inicio del año "entra en vigor el presupuesto de la Junta y con él un nuevo pacto de la vergüenza sellado con la ultraderecha", unas cuentas con las que "seguirán creciendo los recortes en derechos y libertades, sobre todo a las mujeres, al colectivo Lgtbi, a los inmigrantes, y a la propia identidad de Andalucía con el ataque directo a Canal Sur y a la autonomía a través de la figura de Blas Infante".

Ruiz ha alertado de que con este presupuesto "no se solucionan los problemas que verdaderamente preocupan a los andaluces" que, a 1 de enero, "siguen sin poder ir al médico con normalidad, no han abierto los centros de salud, no hay respuesta a través de salud responde, no hay refuerzo de profesionales sanitarios, ni se están haciendo más pruebas para controlar los contagios", por lo que se "agranda la brecha de la desigualdad en nuestra tierra".

La dirigente socialista ha lamentado en un comunicado "la falta de credibilidad" del Ejecutivo andaluz, "todas las promesas y compromisos del gobierno de las derechas caen en saco roto", a la vez que ha resaltado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no cumple su palabra, y sigue instalado en la confrontación con el gobierno central y no en arreglar los problemas de los andaluces".

Según Ruiz, el presidente andaluz "prefiere el autobombo" y si algo va mal "echarle la culpa al presidente Pedro Sánchez, a Susana Díaz o a los andaluces, en lugar de tomar medidas para que no llegue a Andalucía la temida tercera ola, o, si llega, estar preparados con refuerzo sanitario".

En este sentido, Ruiz ha destacado la acción del Gobierno de España, "preocupado y ocupado en lo importante, en superar la pandemia primero, con un proceso de vacunación que está siendo impecable, y en recuperar el empleo y los negocios perdidos lo antes posible", por lo que ha reclamado a Moreno que "deje el enfrentamiento y los falsos montajes de agravio" como el que "está llevando a cabo con el reparto de los fondos europeos".

"Andalucía es la que más fondos va a recibir", ha valorado Ruiz y, por ello, asegura desde el PSOE "se va a exigir a Moreno que esos fondos lleguen a los servicios públicos, para fortalecer la sanidad y la educación pública". "Vamos a estar vigilantes para que no lo desvíe a quien debe favores, a la sanidad y la educación privada, sino que llegue a todos los andaluces", ha concluido la socialista.