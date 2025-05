SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de los grupos de PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han abandonado este jueves el salón de plenos del Parlamento en señal de protesta por el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no se vaya a someter, en la sesión plenaria de la próxima semana, a las preguntas de los portavoces parlamentarios, por el viaje que realizará a Breslavia (Polonia) para estar presente en la final de la Conference League que se disputa el 28 de mayo entre el Betis y el Chelsea.

Los diputados de las tres formaciones de izquierda se han ausentado justamente en el momento en que el portavoz del PP-A, Toni Martín, iba a realizar su pregunta al presidente de la Junta, en la sesión de control del pleno.

Los portavoces parlamentarios de PSOE-A, María Márquez; de Por Andalucía, Inma Nieto, y de Adelante Andalucía, José Antonio García, han comparecido acto seguido ante los medios de comunicación para explicar los motivos por los que han abandonado el pleno, esto es, el hecho de que Moreno no se vaya a someter a la sesión de control del pleno de la próxima semana, cuando, a juicio de los tres, esa posibilidad existe, incluso si fuera necesario, reubicando las preguntas en la sesión plenaria.

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado el "compadreo y el cachondeo que supone para el PP respetar una institución, el poder legislativo de Andalucía, como es este Parlamento" y ha indicado que la ausencia de Moreno en la próxima sesión plenaria es "la gota que colma el vaso".

"Llevamos en muchas ocasiones, de manera reiterada, denunciando el desprecio que sentimos los grupos de la oposición ante el rodillo de la mayoría absoluta del PP, que hace y deshace sin importarle absolutamente el criterio de ningún otro grupo, sin escuchar, sin dialogar y sin pactar", ha dicho. "Altera el calendario de sesiones de este Parlamento, por arriba y por abajo, en todas las ocasiones que ha podido", ha añadido Márquez.

Ha justificado la salida de la sesión plenaria ante "la indefensión" que sienten por no ser "escuchados" y por la ausencia de "diálogo" con el PP y con el presidente de la Junta, que "tiene agenda" el jueves 29 de mayo "por la tarde en Sevilla". "Lo que está claro es que no viene porque no quiere", según Márquez, quien ha añadido que la mayoría de los aficionados del Betis que van a ver el partido, se volverán la misma noche del miércoles 28 de mayo "para estar el jueves en sus puestos de trabajo".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha reprochado a Moreno su "escapismo permanente", apuntando que "la semana que viene no viene porque no quiere". Nieto ha pedido a Moreno que "ya vale de manoseo a la afición del Betis", porque no es "Palmerín", en alusión a la mascota del equipo bético.

Ha considerado que Moreno "vive muy cómodo en el publirreportaje, en los fotocoles y en cualquier cosa que no tenga que ver con dar la cara". "El partido del Betis es una excusa para volver a estar otro mes sin pasar por el pleno del Parlamento de Andalucía", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido que la salida del salón de plenos ha sido "una acción de protesta", porque "el vaso ya ha rebosado" ante "las continuas faltas de respeto del señor Moreno Bonilla al Parlamento de Andalucía".

García ha argumentado que "Moreno tiene miedo al Parlamento de Andalucía" y por ello le hace "continuamente desplantes". "Esto es una falta de respeto y hasta aquí hemos llegado", ha proclamado.

-. Firma: JAHO/LPM .-