PSOE-A, Por Andalucía y Adelante enmiendan a la totalidad la nueva ley de Universidades y piden su devolución a la Junta

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado cada uno de ellos una enmienda de totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno al proyecto de Ley Universitaria para Andalucía que actualmente se tramita en la Cámara autonómica, y que afrontará el próximo miércoles, 12 de noviembre, su debate de totalidad en el Pleno.

La mesa de la comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz acordó, en sesión celebrada el pasado 22 de octubre, calificar favorablemente y admitir a trámite dichas enmiendas a la totalidad, según la documentación que al respecto ha publicado esta semana el boletín oficial del Parlamento, consultado por Europa Press.

El Grupo Socialista justifica su enmienda de totalidad en la idea de que el texto del proyecto de ley "supone una amenaza real para el sistema público universitario andaluz", de forma que, "en lugar de fortalecer la autonomía universitaria, reproduce una visión centralizadora y administrativa, centrada en el control político y financiero", y su articulado "mantiene una concepción centralizadora y tutelada de la política universitaria".

Asimismo, "el texto no garantiza la suficiencia financiera ni la estabilidad laboral del personal docente e investigador, ni la del personal técnico, de gestión y de administración y servicios", además de que "obliga a la búsqueda de financiación externa a las universidades públicas, abre vías de financiación indirecta a las universidades privadas y carece de mecanismos efectivos de coordinación con la comunidad universitaria", agregan desde el Grupo Socialista, para el que "todo ello justifica la devolución del proyecto al Consejo de Gobierno y su reelaboración desde el diálogo social, la seguridad jurídica y el refuerzo de la universidad pública andaluza".

A estos argumentos, desde el PSOE-A añaden el que el proyecto de ley "se alinea con una visión mercantilista de la educación superior, que considera la universidad como un sector económico más y no como un pilar del progreso social y científico, olvidando completamente que el servicio universitario es un servicio público esencial", y representa "una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema universitario más justo, moderno y equitativo".

Tras reivindicar su defensa de "la universidad pública andaluza como un bien común y un instrumento de igualdad, conocimiento y progreso", el Grupo Socialista justifica su enmienda de totalidad apuntando que esta ley promovida por el Gobierno del PP-A "no refuerza la calidad, la equidad ni la autonomía, sino que abre la puerta a un modelo de privatización silenciosa y a la subordinación política de las universidades".

ENMIENDA DE POR ANDALUCÍA

Por su parte, el grupo parlamentario Por Andalucía sustenta su enmienda de totalidad en consideraciones como que el proyecto de ley "pretende tramitarse por urgencia, sin causa alguna que lo justifique", además de que "no ha sido participado" y "no nace del consenso con actores esenciales", además de que "no revierte las dañinas políticas universitarias impulsadas por el Partido Popular en Andalucía, sino que las consolida y estimula".

Desde el grupo de Podemos e IU denuncian además que el proyecto de ley "no garantiza la estabilidad y suficiencia financiera de las universidades públicas", así como "no revierte la práctica del Gobierno andaluz de favorecer la proliferación de universidades privadas de baja calidad" y los "intereses" de las mismas, que "hacen caja de la demanda insatisfecha por la universidad pública y de los másteres y requisitos educativos exigidos que el sistema público universitario no provee".

Otras consideraciones en las que se apoya Por Andalucía para solicitar la devolución de este proyecto son que "favorece los intereses de las universidades privadas, ya que consolida un menor nivel de exigencia para nuevas titulaciones", además de que "contiene graves injerencias en la autonomía universitaria" y "desatiende la realidad de la emergencia habitacional en la que se encuentra Andalucía, especialmente su juventud". Finalmente, desde la confluencia de izquierdas sostienen que la iniciativa "debe despejar cualquier duda relativa a un uso antisocial de las becas".

OPOSICIÓN DE ADELANTE

Por su parte, el Grupo Mixto-Adelante Andalucía parte en su enmienda de totalidad de la premisa de que "una reforma del sistema universitario andaluz como la que se propone en esta ley pasaría por convertir a las universidades públicas andaluzas en centros de alto nivel, que a su vez se conviertan en el motor del cambio que Andalucía necesita desde una perspectiva socioeconómica amplia con el objetivo de construir" una región "próspera y justa".

En esa línea, desde Adelante Andalucía defienden que "la reforma de la universidad andaluza debe partir desde una mirada amplia, contando con la comunidad universitaria y los agentes sociales, y con la perspectiva del blindaje de lo público", y opinan que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo del PP-A "no tiene entre sus prioridades nada de lo anteriormente descrito y carece de ambición para afrontar estos retos, a la vez que apuesta por un modelo de universidad diametralmente opuesto, profundizando en la práctica política del Gobierno andaluz en los últimos años en su apuesta decidida por la educación universitaria privada".

Desde Adelante critican además que la tramitación de este proyecto de ley "se ha producido de espaldas a los agentes sociales", y "sin tener en cuenta las consideraciones del Consejo Económico y Social (CES), un órgano que tradicionalmente ha recogido diferentes sensibilidades de los agentes sociales implicados y afectados de forma superlativa por una ley como esta".

"La urgencia con la que se pretende sacar esta ley adelante sin el apoyo de la comunidad afectada no obedece más que a la estrategia del Gobierno andaluz y del partido que lo sustenta de opacar el debate público necesario con una batería de medidas legislativas antes de que finalice la legislatura ante la evidente escasez de reformas en este sentido en la mayor parte de la misma", sentencia el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, que firma esta enmienda de totalidad en la que se enumeran hasta 13 argumentos para rechazar esta iniciativa legislativa.

Así, el grupo de Adelante sostiene que este proyecto de ley "no blinda la universidad pública frente a la injerencia programada de fondos de inversión y otro tipo de 'chiringuitos' privados en el sistema universitario de Andalucía; no cuenta con el consenso de la comunidad universitaria; no asegura una reforma de la universidad entendida como servicio público" ni "una financiación suficiente para que la universidad pública pueda hacer frente a las necesidades del alumnado y el personal en términos de calidad y excelencia".

Además, "no apuesta por convertir las universidades públicas andaluzas en centros de alto nivel que, a su vez, se conviertan en el motor del cambio que Andalucía necesita; no pone fin a la externalización de servicios; no asegura mejoras suficientes en las condiciones de trabajo de PDI y PAS en forma alguna; no apuesta por fomentar la reversibilidad de los beneficios de las patentes en I+D+i que sean licenciadas a empresas", y "no se establece un objetivo básico para alcanzar la gratuidad de los estudios universitarios".

Los demás argumentos de Adelante para enmendar a la totalidad este proyecto de ley son que "no establece de forma alguna la gratuidad del título de idioma B2; no establece un sistema generalizado de becas salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica; no evita la elitización en el acceso a la educación superior, a los estudios de grado y sobre todo de posgrado", y "no hay una apuesta decidida para el acceso de las mujeres en igualdad a los distintos niveles".