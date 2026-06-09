Grupos de izquierdas urgen explicaciones a Junta y RTVA al ser "imputado por agresión sexual" el CEO de productora ADM

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido este martes en urgir "explicaciones" al Gobierno la Junta de Andalucía actualmente en funciones y presidido por Juanma Moreno (PP-A), así como a la dirección de Canal Sur tras conocerse la "imputación por agresión y acoso sexual" del CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), "la principal productora de Canal Sur", Gustavo Fuentes.

En varias declaraciones remitidas a los medios de comunicación o realizadas en atenciones a medios, tanto la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como la secretaria de Igualdad de la federación socialista andaluza, Olga Manzano, la parlamentaria electa de Por Andalucía por Córdoba Rosa Rodríguez, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se han referido en las últimas horas a una información publicada por 'eldiario.es' cuya "gravedad" han coincidido en destacar.

Así, y en un audio remitido a los medios de comunicación, Olga Manzano ha exigido al Gobierno de Moreno, actualmente en funciones tras las elecciones del pasado 17 de mayo, que "dé explicaciones y fuerce el cese inmediato" de dicho directivo de una empresa que, según ha remarcado la representante del PSOE-A, "está participada en un 47% por capital público de la Junta de Andalucía a través de Sandetel y de la agencia Trade".

Además, la también diputada electa por Granada ha anunciado que el Grupo Socialista va a "pedir una comparecencia en el Parlamento andaluz" al hilo de este asunto, así como ha lanzado una serie de preguntas tras conocerse que "la denuncia judicial" que ha dado pie a esta investigación "se interpuso en el mes de enero" pasado.

Olga Manzano se ha preguntado si "lo sabía el Gobierno andaluz", así como si "estaba al corriente la dirección de Canal Sur", y si "han dejado pasar casi cinco meses sin activar ningún protocolo ni tomar ningún tipo de medida".

"Y lo más preocupante, ¿existen otras mujeres afectadas en la productora?", se ha preguntado también la representante del PSOE-A antes de añadir que, "por la gravedad de este tema, primero" exigen "a los representantes de Sandetel en el Consejo de Administración de ADM que convoquen una reunión extraordinaria y urgente con un único punto del orden del día, que debe ser el de analizar la situación y proceder al cese fulminante del CEO", según ha aseverado.

Además, desde el PSOE-A solicitan "la revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes con la productora ADM para comprobar si se han vulnerado las cláusulas sociales que exige la Ley de Contratos de la Junta de Andalucía".

DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS MONTERO

En la misma línea se ha pronunciado posteriormente, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jaén, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha considerado que es "gravísimo" lo que se ha conocido este martes a través de 'eldiario.es', y que es "fundamental" saber "desde cuándo conocen la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves por parte de las personas afectadas".

"¿Por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación?", ha preguntado la líder del PSOE-A, quien también ha pedido aclarar por qué Gustavo Fuentes "ha dejado su cargo de responsable del Clúster Audiovisual de Andalucía hace escasamente unos días, probablemente cuando un medio preguntó sobre este tema", y "no antes", cuando se produjeron las denuncias sobre presunta "agresión sexual", ha añadido.

Montero ha agregado que para los socialistas es "urgente" saber "qué es lo que conocía la Junta de Andalucía, qué es lo que sabía Canal Sur, hasta dónde llegan, si es que se han producido las investigaciones sobre este tema, y tomar cartas en el asunto".

Ha remarcado además que, para el PSOE, "la protección de las mujeres, el que se sientan personas con la misma dignidad que el resto de personas que trabajan con ellas", resulta "fundamental", y ha considerado que es "especialmente grave" que "esto ocurra en la Junta de Andalucía sin que nadie haya dicho nada y haya hecho ninguna valoración".

"Espero que en el día de hoy sean contundentes y condenen estas presuntas agresiones que están sufriendo algunas personas", ha abundado María Jesús Montero antes de apostillar que "parece que en los próximos días podremos conocer otras mujeres que también han sido fruto de este trato".

POR ANDALUCÍA TAMBIÉN EXIGE EXPLICACIONES

Por su parte, la parlamentaria electa de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha exigido mediante un comunicado al Gobierno de Juanma Moreno que "dé explicaciones" sobre la imputación de Gustavo Fuentes por parte de "un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, a raíz de una denuncia por agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral interpuesta por una reportera de la empresa".

La representante de Por Andalucía ha subrayado que ADM es "una sociedad público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Sandetel, con un 47,81% del capital", así como "la principal productora de Canal Sur y responsable de 'Andalucía Directo', el programa buque insignia de la televisión pública andaluza".

"Estamos ante un caso de extrema gravedad que afecta directamente al corazón del sector audiovisual público andaluz", ha afirmado Rosa Rodríguez, que ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad de Por Andalucía a la denunciante", y ha exigido su "protección frente a cualquier represalia".

La diputada electa por Córdoba ha tildado de "inaceptable" la "respuesta de la RTVA ante los hechos" conocidos, y al respecto ha comentado que "la dirección del ente público ha declarado que la denuncia 'nunca se ha tratado en su Consejo de Administración', pese a ser el principal cliente e inversor de ADM".

"No saber no es una excusa cuando tu dinero, el dinero de todos los andaluces, financia a esa empresa", ha replicado la representante de Por Andalucía antes de añadir que "la RTVA y la Junta tienen la obligación de explicar qué mecanismos existían para proteger a las trabajadoras y por qué no funcionaron".

Rodríguez ha señalado que ha sido "el Instituto Andaluz de la Mujer quien sí ha actuado, activando el dispositivo 'Atenpro' de teleasistencia para la denunciante, lo que contrasta con la pasividad de la dirección del ente público", según ha opinado antes de agregar que "mientras la Junta recortaba en políticas de igualdad y ponía pancartas el 8 de marzo, en su propia empresa pública una trabajadora aguantaba sola años de acoso".

Finalmente, Rosa Rodríguez ha querido dejar claro que Por Andalucía se posiciona "del lado de las víctimas, de la verdad y de la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia machista o abuso de poder". "Con las leyes en la mano y con un pie en las calles", ha añadido para finalizar.

"UNA BARBARIDAD IMPRESENTABLE"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mostrado su apoyo a la mujer denunciante que interpuso el escrito que ha iniciado la investigación en el mes de enero.

"Es una barbaridad impresentable que esto ocurra en el entorno de la Radio Televisión pública", ha espetado García en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, ha asegurado que desde el partido van a "seguir con mucha atención" el desarrollo de la investigación, así como las posibles explicaciones por parte de RTVA y el ejecutivo andaluz".

"Vamos a fiscalizar hasta el final", ha subrayado el portavoz de Adelante Andalucía.