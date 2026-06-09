RTVA convoca con carácter "urgente" a su Comisión de Igualdad este jueves tras conocerse la denuncia al CEO de ADM

Archivo - Edificio RTVA. Imagen de archivo. - RTVA - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha señalado que Canal Sur Radio y Televisión, que colabora desde hace más de 25 años con el Grupo Audiovisual ADM, y tras conocerse la "imputación por agresión y acoso sexual" del CEO de ADM, Gustavo Fuentes, ha decidido convocar para este jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que están representadas tanto la empresa como la plantilla, con el fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable.

En un comunicado, la corporación audiovisual ha indicado que su normativa interna contempla, en el Protocolo de actuación y prevención ante situaciones de violencia, acoso sexual y acoso por razón de sexo, mecanismos de actuación también aplicables a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicios para la RTVA o Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

En el presente caso, ha señalado que "no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas". No obstante, y dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran adoptarse. Sin perjuicio de lo anterior y en el marco de dicho compromiso, la Dirección de la RTVA ha convocado con carácter urgente para este jueves la citada reunión de la Comisión de Igualdad.

La RTVA ha señalado que realizará un seguimiento de la situación desde "la máxima responsabilidad institucional, con absoluta prudencia y respeto a la confidencialidad que requieren este tipo de procedimientos". Asimismo, la corporación ha manifestado su compromiso de "tolerancia cero" frente a cualquier conducta que pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia.