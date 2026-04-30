PSOE-A anima a los andaluces a plasmar el 17M su "indignación" contra Moreno por "destrozar" servicios públicos

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha animado este jueves a los andaluces, a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral en Andalucía, a plasmar en la cita con las urnas del 17 de mayo su "indignación" contra el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "destrozar" servicios públicos durante sus años de gobierno.

Es un mensaje que ha trasladado la portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz, en una atención a medios antes de participar en una concentración convocada ante la explanada del Palacio de San Telmo de Sevilla por familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

A preguntas de los periodistas, la también candidata socialista al Parlamento por la provincia de Jaén ha apuntado que el PSOE-A afronta la campaña electoral que comienza este viernes, 1 de mayo, "convencidos de que es posible un cambio en Andalucía", y siendo "conscientes" de que la comunidad autónoma ha contado en las dos últimas legislaturas con un gobierno --presidido por Juanma Moreno-- que "se ha dedicado única y exclusivamente a destrozar todos los servicios públicos".

Férriz ha puesto de relieve además que en las últimas "48 horas" se han producido manifestaciones en Andalucía por cuestiones relativas al sistema de la dependencia, las universidades públicas y los niños con necesidades educativas especiales, y ha sostenido que eso "lo que evidencia es que, más que un gobierno, Moreno Bonilla ha sido una empresa de demolición de lo público".

En esa línea, la representante socialista ha señalado que el líder 'popular' "de vez en cuando se disfraza de buena persona, pero detrás lo que hay es la insensibilidad e inhumanidad de alguien que está destrozando lo que nos hace iguales a todos".

Tras advertir de que desde el PSOE-A no van a "normalizar la desigualdad", la portavoz de campaña de la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, ha invitado "a la gente" a que "esa indignación que tienen por haber destrozado" desde el Gobierno de Moreno "aquello a lo que tenemos derecho, la manifiesten el próximo 17 de mayo" en las elecciones.

En esa línea, Férriz ha denunciado que el Gobierno de Moreno "lleva destrozando la educación pública durante años, pero quizás la cara más insensible e inhumana de su gobierno se produce con el alumnado de necesidades especiales", cuyos padres "llevan años reclamando que se cumpla lo que le corresponde por ley" y "denunciando recortes brutales en la educación de sus hijos", y "lo único que han recibido es el más absoluto desprecio", según ha criticado.

La representante del PSOE-A ha sostenido que "alguien en el Gobierno" del PP-A "tiene que entender que no estamos hablando de números", sino "de niños que tienen derecho a una educación inclusiva", y ha advertido de que "cada profesional que se quita, cada sesión de logopeda que no se da, cada especialista que no llega, cada aula de adaptación que no adapta, desde luego es una barrera más para estos niños".

"Estas familias no se van a cansar ni se van a callar porque son sus hijos", y "pelean por que se cumpla la ley", ha aseverado Ángeles Férriz, que ha dicho tener "claro" que Moreno "lo que quiere es expulsar a estos niños del sistema educativo", y que ha manifestado que "al destrozo de los recursos en la educación especial se suma el que se han cargado la FP (Formación Profesional) básica específica, cerrando la puerta a que esta gente pueda tener una oportunidad de trabajo el día de mañana y, por tanto, una alternativa para ser autónomos".

Férriz ha indicado que en las próximas elecciones del 17 de mayo "hay que elegir entre la Andalucía que mendiga derechos y que paga por ello, o la Andalucía que protege, defiende y garantiza los derechos y, sobre todo, que no deja a nadie atrás", y ha concluido afirmando que "a alguien debería caérsele la cara de vergüenza de que padres y madres con niños vulnerables, que son los que más apoyo y más oportunidades necesitan, tengan que estar hoy en la calle reclamando sus derechos".

