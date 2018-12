PSOE-A aplaude que Cs no hable con Vox y afea al PP-A que negocie "sin pudor" pero "a escondidas" con la "ultraderecha"

Publicado 18/12/2018 11:40:28 CET

SEVILLA/MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha celebrado que tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como el candidato en Andalucía, Juan Marín, hayan afirmado que no cerrarán ningún acuerdo con Vox, pero ha afeado al PP que no tenga "ningún pudor" en negociar con la "ultraderecha" aunque lo haga "a escondidas". "Nos alegramos profundamente de que Ciudadanos se haya dado cuenta de que por fin un acuerdo de gobierno sólo con el PP no es posible, porque tendrían que tener el apoyo permanente de Vox", ha añadido.

En declaraciones a los medios este martes en el Congreso de los Diputados, Serrano ha aplaudido que Marín y Rivera "estén manifestando que no van a negociar ni se van a reunir con Vox", algo que es al contrario en el caso del PP que "no tiene ningún reparo en seguir negociando con Vox a escondidas de Rivera y de Ciudadanos".

En este punto, la socialista ha matizado que los pactos son "legítimos" pero siempre cuando "se hagan con claridad" y no como una "pantomima" que es, a su juicio, lo que están haciendo PP y Ciudadanos reuniéndose solos sabiendo que "necesitan el apoyo continuo y permanente de Vox".

Así las cosas, Serrano ha invitado a Albert Rivera a "pronunciarse de una vez" sobre si va a aceptar los votos de un partido de ultraderecha como Vox "a cambio de modificar el Estatuto de Autonomía, de devolver competencias o de deteriorar más los servicios públicos de lo que los ha deteriorado el Gobierno de Mariano Rajoy".

"Tendrán que pronunciarse y Ciudadanos tiene la oportunidad de frenar el avance y la entrada de la ultraderecha", ha dicho la socialista invitando a la formación naranja que apoye al PSOE-A para formar gobierno porque "si Rivera elige la foto de PP, Ciudadanos y Vox" habrá "coartado" sus posibilidades de ser presidente del Gobierno.

ABASCAL EN SEVILLA "NO ES CASUALIDAD"

De otro lado, Serrano ha vuelto a instar tanto a PP como a Ciudadanos a que explique "qué les van a dar a Vox" a cambio de su apoyo porque "no van a ser unos meros espectadores y no van a dar sus votos a cambio de nada". En este punto, ha recordado que la formación que ha irrumpido en el Parlamento "ya ha dicho que quieren estar en esas negociaciones" y, de hecho, ha asegurado que "no es casualidad" que este lunes el líder de Vox, Santiado Abascal, estuviera en Sevilla.

"Una cosa es la imagen de fotos que se quieren echar para aparentar y para blanquear a Vox y otra es que en realidad necesitan que Vox les vote continuamente para sacar cualquier tipo de iniciativa", ha señalado la diputada del PSOE, quien ha vuelto a pedir "transparencia" para que "cuenten a los andaluces la verdad y digan a cambio de qué le van a dar los votos" al partido de la "ultraderecha".

Serrano ha descartado, por otro lado, que el PSOE-A se abstenga ante un gobierno de PP y Ciudadanos porque eso sería "ridículo" al haber sido la fuerza "que ha ganado las elecciones". "Somos primera fuerza política y ellos han defendido siempre que el más votado es quien tiene que gobernar, por tanto no sé a qué viene ahora esa ridiculez de pedir que nos abstengamos", ha aseverado. Lo que los socialistas andaluces harán será dialogar con aquellas fuerzas que "entiendan como democráticas" y tratar, "cuando llegue su momento", de formar gobierno.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE-A "no ha tirado la toalla" ni la tirará a pesar de que el resto de fuerzas estén intentando trasladarle la "responsabilidad" de que se tienen que abstener para que Vox no participe en un pacto de gobierno. "La responsabilidad la tiene Ciudadanos", ha insistido la socialista, quien ha vuelto a invitar a Rivera a que decida si quiere ir con Vox que quiere hacer "retroceder e involucionar" a Andalucía o si quiere la "justicia social y los avances" que propone el PSOE-A.