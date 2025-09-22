El PSOE avanza que la provincia de Jaén dará "un salto histórico" en planificación eléctrica

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Ana Cobo ha avanzado que la provincia de Jaén "va a dar un salto histórico en el mapa de capacidad eléctrica gracias al Gobierno de España, a la Diputación Provincial de Jaén y al PSOE". Es la respuesta de los socialistas después de que el PP haya exigido "un paquete inversor" para el desarrollo eléctrico de la provincia.

Cobo ha afirmado en un comunicado que la propuesta que se está manejando "es notablemente más ambiciosa de la que había presentado la Junta", por lo que considera que el PP de Jaén "ha vuelto a hacer el ridículo". "Llegan tarde y mal, como siempre", ha dicho la diputada socialista.

Ha afirmado que el PP "nunca ha hecho nada por mejorar el suministro eléctrico en la provincia en los 15 años que ha gobernado en España", por lo que "no está para dar lecciones, sino más bien para esconderse".

También ha advertido que la propuesta que hizo la Junta de Andalucía para mejorar la red de transporte de energía eléctrica "sólo contemplaba 112,8 millones de euros" para la provincia, mientras que la propuesta de la Diputación supone una inversión de 258 millones de euros. "Alguien debería haber avisado a estos dirigentes del PP de Jaén para que no protagonizaran este bochorno", ha dicho Cobo.

En este punto ha explicado que la Diputación ha propuesto la bifurcación en Úbeda de una línea de 400 kv que viene de Baza, hasta Guadame en Marmolejo y hacia Villanueva del Arzobispo y el límite con la provincia de Albacete. También contempla el mallado con una línea de 220kv entre Úbeda-Jaén-Alcalá la Real, propuesta que la Junta no incluye.

Además, desde Diputación se propone la ampliación y construcción de cinco nuevas subestaciones en la provincia, mientras que la Junta solo contempla tres. "Lo que tienen que hacer en el PP de Jaén es hablar con Juanma Moreno y exigirle que deje de maltratar a esta provincia, que sea más ambicioso y que tenga las miras más altas con esta tierra", ha dicho.

Para Cobo, la realidad es que "al PP le escuece que sean gobiernos socialistas los que den respuesta a reivindicaciones históricas de la provincia" y ha defendido que el Gobierno de España, en coordinación con la Diputación, "le ha dado a Jaén un papel protagonista en la nueva planificación eléctrica que se va a impulsar en este país en el horizonte 2030".