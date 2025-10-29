El PSOE avisa del "grave retroceso" que sufren los pueblos de Córdoba con los gobiernos del PP en Diputación y Junta

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la secretaria general del PSOE de Hornachuelos (Córdoba), Irene Pérez, han advertido este miércoles del "grave retroceso que sufren los pueblos" de la provincia "bajo los gobiernos del PP en la Diputación de Córdoba y en la Junta de Andalucía".

Según ha informado el PSOE en una nota, un ejemplo de ello es "la carencia de pediatra" en dicho municipio cordobés "desde 2019", por lo que "Hornachuelos es el paradigma de un pueblo castigado por el desguace de la sanidad pública" por parte del Gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno.

Durante un encuentro con militantes, ambos dirigentes socialistas han señalado que, "desde que el PP asumió el control de la Diputación, Hornachuelos ha perdido cerca del 40% de los fondos provinciales que antes recibía con gobiernos" del PSOE, pues, "cuando gobernaba el PSOE, se apostaba por los pueblos. Hoy, con el PP, se castiga su desarrollo y se debilita su capacidad de avanzar", según ha afirmado Morales.

Otro ejemplo de consecuencias negativas de las políticas del PP, en este caso la emanadas desde la Junta de Andalucía, es que el "modelo de privatización" de la sanidad pública que está aplicando Moreno "ha llevado al sistema al borde del colapso", siendo prueba de ello lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama, de lo cual ha responsabilizado a Moreno, que "tiene que irse, y se va a ir, porque los pueblos no olvidan, y en las próximas elecciones se hará justicia", ha concluido Esteban Morales.

Por su parte, Irene Pérez ha lamentado que el gobierno local de Hornachuelos "no ha promovido ninguna acción para la restitución de los derechos sanitarios en el municipio", habiendo sido los socialistas los que han auspiciado "la creación de una plataforma vecinal por la sanidad pública", reafirmando su "compromiso con Hornachuelos y con todos los municipios que sufren el abandono institucional", y ha subrayado que, "frente al recorte y la privatización, el socialismo seguirá defendiendo la equidad, la sanidad pública y el desarrollo local".