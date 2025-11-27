PSOE-A avisa a Moreno que "su oportunidad ya pasó": Andalucía le queda "muy grande y necesita un tiempo nuevo"

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que "su oportunidad" como jefe del Ejecutivo autonómico "ya pasó", porque "Andalucía le ha quedado muy grande" y "necesita un tiempo nuevo".

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del PSOE-A en el transcurso de su intervención en el debate del estado de la Comunidad que se celebra entre este jueves y viernes en el Pleno del Parlamento, y donde la portavoz socialista ha abierto a partir de las 16,00 horas el turno de intervenciones de los grupos en respuesta al discurso que Juanma Moreno ha pronunciado a mediodía.

María Márquez ha aprovechado para hacer balance de los casi siete años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta, remarcándole que es ya "el segundo presidente que más (tiempo) lleva" dirigiendo la administración autonómica, y le ha afeado haber sido "el presidente del monólogo y del rodillo".

"La realidad ha desmontado todas sus promesas", ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta, a quien también ha reprochado que ha hecho "lo que le ha dado la gana" en su gobierno, utilizando la mayoría absoluta conseguida por el PP-A en las últimas elecciones autonómicas "para ejercer el poder sin freno".

Frente a ello, María Márquez ha defendido que Andalucía necesita "un tiempo nuevo" para "reconstruir la sanidad" que Moreno "ha destrozado, para recuperar la educación como la gran igualadora y garantizar" el acceso a la vivienda para la población, y ha advertido al presidente de que esta comunidad "no es una foto de Instagram" ni "un relato vacío ni un lema publicitario".

"Andalucía es la voz de los que madrugan todos los días para sacar a sus familias adelante, la esperanza y los sueños de la gente corriente", ha proclamado María Márquez para subrayar que, "por suerte", esta comunidad es "mucho más que la gente que nos gobierna", y es "el grito de las mujeres con cáncer que no se resignan aunque su Gobierno las persiga".

La representante del PSOE-A ha aseverado así que "Andalucía merece más, queremos más y podemos mucho más", y ha reprochado a Moreno el "dudoso honor" de haber empezado a gobernar la Junta --en su primera legislatura como presidente tras las elecciones de 2018-- tras "recibir la llamada" del líder de Vox, Santiago Abascal, "para poder sentarse en el sillón" de presidente del que "se va a levantar con el grito de los andaluces indignados, desesperados ante su gestión", según le ha advertido.

