Por Andalucía atisba el "fin del poder absoluto" del PP-A y la "desintegración del personaje Juanma Moreno"

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene en el Pleno del Parlamento durante el debate sobre el estado de la Comunidad.- FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha señalado este jueves que con el debate sobre el estado de la Comunidad autónoma andaluza que se celebra hasta este viernes en la Cámara regional se llega al "final del poder absoluto" del PP-A, y también evidencia la "desintegración del personaje Juanma Moreno" sobre el que los 'populares' "han construido el relato de triunfo que la realidad les ha ido torciendo".

Así se lo ha trasladado la portavoz de Por Andalucía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en el referido debate, que ha comenzado advirtiendo al también líder del PP-A de que su discurso de la mañana le ha recordado "extraordinariamente a los últimos compases del último gobierno" andaluz de la socialista Susana Díaz, y a "ese desapego que desarrolló hacia la realidad que había alrededor y hacia la preocupación de una ciudadanía que estaba padeciendo consecuencias de decisiones equivocadas".

En esa línea, Inma Nieto ha subrayado que, en aquella etapa de gobierno del PSOE-A, antes de la primera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en enero de 2019, "los discursos del Ejecutivo mostraban un triunfalismo que no se compadecía con la situación que había a pie de calle", y ahora la dirigente de IU atisba "un fin de ciclo" en Andalucía tras casi siete años de gobierno del PP-A.

Y es que, en opinión de Inma Nieto, Moreno se ve ahora por "primera vez" desde que es presidente de la Junta "más cerca de morir en la playa que de surfear la ola como ha hecho años atrás", y tras ello ha dedicado su primera intervención a trazar un relato de lo que, en su opinión, han sido los casi siete años de gobierno del líder del PP-A.

Para ello se ha remontado, primero, a la campaña electoral de los comicios andaluces de diciembre de 2018, que el entonces candidato 'popular' abrió "en la puerta de un prostíbulo en el que se había gastado dinero público por parte de altos cargos del Gobierno socialista años atrás".

Inma Nieto ha subrayado que, entonces, Juanma Moreno decía "de manera muy vehemente que Andalucía, con un Gobierno del PP, no volvería a ser portada de los medios de comunicación ni por escándalos de corrupción ni por problemas sanitarios" como los que se daban entonces "en el Servicio Andaluz de Salud".

Ha señalado que el PP-A diseñó ante esas elecciones de 2018 "una campaña bastante simple" en torno al "personaje Juanma Moreno" con el lema 'Juanma lo haría" con el que "llenaron vallas" en Andalucía, "probablemente porque sabían que había poco que perder".

EL "GOBIERNO DEL CAMBIO"

Sin embargo, y pese a obtener un "resultado pequeño" en las urnas en aquellas elecciones, Moreno logró ser presidente de la Junta merced al apoyo que le dio Vox para su investidura después de que la "extrema derecha" se estrenase en Andalucía con un grupo parlamentario autonómico, ha seguido relatando Inma Nieto, que ha hablado de los meses previos a la irrupción de la pandemia de Covid-19 como una etapa en la que "la agenda del presidente comenzó a plagarse de actos públicos, conmemoraciones, eventos varios", y en la que "comenzó el relato hiperbólico en el que con todo se hacía historia" de la mano del "gobierno del cambio".

Luego "llegó la pandemia" que "dio cobertura" a Moreno "para empezar a tomar decisiones disparatadas, irregulares y ya veremos si ilegales", según ha proseguido la portavoz de Por Andalucía, que ha subrayado así que la justicia "tumbó" a la Junta "3.400 contrataciones 'exprés' de personas que conseguían el puesto en función de lo rápido que llegaba su solicitud", y "aún hoy se investiga en los juzgados los contratos que adjudicaron escudándose en la pandemia, y los que hicieron a trocitos para favorecer a grandes compañías farmacéuticas", ha advertido Inma Nieto.

La portavoz de Por Andalucía ha afeado a Moreno que "todo eso nos costó una fortuna de dinero público, como los sucesivos planes de choque, conciertos y acuerdos marcos con la sanidad privada", para la que han "volado más de 2.000 millones" de euros desde que el dirigente 'popular' "es presidente" de la Junta, para "bajar" unas listas de espera que "no han parado de crecer o que ocultan", según le ha reprochado.

Inma Nieto también ha censurado a Moreno que se haya "inventado un proceso autonómico que no existió, una nueva memoria sentimental para Andalucía" en la que el fuera fundador del Partido Andalucista (PA) Alejandro Rojas Marcos "es una especie de Papa Clemente" y Moreno "su profeta", y le ha espetado que "el pueblo que salió a la calle" el 4 de diciembre de 1977 y que "ganó ahí el referéndum del 28 de febrero" de 1980, "lo hizo contra el criterio y los planes de la derecha de entonces", y sí "con el aliento, el compromiso y la complicidad de organizaciones vecinales, sindicales, políticas y sociales de izquierda".

En esa línea, ha acusado a Moreno de estar "traicionando el espíritu del 4 de diciembre" que llevó a los andaluces "hasta el autogobierno pleno", así como ha advertido de que las "instituciones" del autogobierno andaluz se encuentran "en el más completo descrédito", con una Cámara de Cuentas "maniatada para que no fiscalice sus chanchullos, una Oficina Antifraude con los medios justos para aparentar que tiene capacidad para hacer algo, y una Defensoría del Pueblo Andaluz sin renovar" porque los 'populares' "son incapaces de sentarse a hablar con el resto del grupos para facilitar su relevo".

EL "CINISMO" DE LA "VÍA ANDALUZA"

Inma Nieto ha aseverado así que "todo" lo que el presidente de la Junta tiene en su "mano" de "hacer por Andalucía está en suspenso", porque Moreno "se dedica a ayudar a su partido a mantener la crispación y el ruido", y "lo de la 'vía andaluza'" de la que presume el presidente "es un ejemplo de cinismo político".

En esa línea, ha acusado al presidente de dedicarse a difundir "bulos" y "salir a la ofensiva cuando no tiene argumentos, desde una posición de debilidad, porque Juanma Moreno ya no está aquí para salvarle", le ha avisado.

CONTRA LAS PRIVATIZACIONES

De igual modo, Inma Nieto se ha reafirmado en su denuncia de que se está produciendo una "privatización de todos los servicios" públicos en Andalucía con el Gobierno del PP-A, y al respecto ha criticado que, "por primera vez este año, la Junta de Andalucía va a poner más de 1.000 millones de euros en la educación concertada, y más de un millón de andaluces van a ser diagnosticados en hospitales concertados".

Inma Nieto también ha dedicado parte de su intervención a hablar de la "crisis de los cribados" de cáncer, con la que Moreno "se ha conducido con una tremenda insensibilidad", según le ha afeado, y en esa línea ha acusado al presidente de "haber atacado a las mujeres víctimas de cáncer" después de que "si sus denuncias no hubieran saltado a la opinión pública, no sabrían si tienen cáncer o no", le ha advertido.

Y, en relación al 'caso mascarillas' que salpica a la Diputación de Almería, la dirigente de IU ha negado que Moreno haya sido "súper rápido tomando medidas" contra quienes eran cargos del PP y que están investigados en este asunto, porque "el primero que salió esposado" fue en el año 2021 y hasta "noviembre del 2025" no se han tomado medidas por parte del PP-A, cuando el caso "ha saltado a la prensa estatal", porque al presidente lo que "le preocupa es que sepa la corrupción", no que se produzca, le ha afeado al dirigente 'popular'.

Y ya en su segunda intervención, de réplica a la respuesta que le ha dado Juanma Moreno, la portavoz de Por Andalucía le ha reprochado que trate de hacer con ella "psicoanálisis de tercerola", y le ha instado a darle "datos" que refuten sus críticas, así como a dejar "de arrogarse el andalucismo", porque "el andalucismo no lo va a reescribir usted", sino que, "como tantas cosas, es un patrimonio del pueblo andaluz que no le va a quitar", le ha espetado Inma Nieto al presidente.