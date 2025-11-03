PSOE-A avisa a Moreno que "seguirá el mismo camino" que Mazón "si no cuenta la verdad" sobre los cribados de cáncer

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha recomendado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "mire a Valencia, porque si no cuenta la verdad a los andaluces" sobre lo que ha sucedido con los cribados de cáncer en la sanidad andaluza "va a seguir el mismo camino" que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien este lunes ha anunciado que dejará el cargo un año después de la dana que dejó más de 200 muertes en dicha región.

"Los andaluces merecemos saber la verdad", y "las mujeres afectadas" por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer en Andalucía "merecen saber qué es lo que ha pasado", ha añadido al respecto la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla que ha comenzado criticando la forma de "gestionar las crisis" que tiene el PP, que pasa por "mentir, esconder la verdad y culpar a otro", según ha censurado.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha añadido que ante una crisis como la de la dana de Valencia o la de los programas de detección precoz de cáncer "hay que tener la talla y la altura política que merece una tierra" como la andaluza y un país como España, y tras ello ha considerado "bochornoso" el modo como ha comparecido el presidente valenciano a primera hora de la mañana de este lunes.

La representante socialista ha afeado "odio, inhumanidad" e "insensibilidad" a Mazón, así como le ha reprochado que intente "presentarse ante la sociedad como víctima" ante una tragedia como la dana que dejó "229 muertos en Valencia".

Dicho esto, María Márquez ha trazado "un paralelismo inevitable" entre lo ocurrido en Valencia y lo que pasa en Andalucía con los programas de cribado de cáncer, y ha incidido en denunciar que, "un año después" de aquella riada, "no se sabe qué ha pasado", y desde el gobierno 'popular' de la Generalitat Valenciana "siguen instalados en la mentira, en la ocultación, en salvar la imagen de Mazón y en culpar a otro", porque ese "es el manual de la casa del PP", que, "cuando hay una crisis", busca "ocultar información, mentir y culpar a otro", según ha insistido la dirigente socialista en criticar.

También ha señalado que "lo que estamos sufriendo con el cribado del cáncer de mama" en Andalucía es "una consecuencia de privatizar, de vender a trozos la sanidad pública en Andalucía", y en todo caso constituye "la punta del iceberg del drama sanitario que vive Andalucía".

María Márquez ha agregado que "las mismas preguntas que se hacen los valencianos un año después" de la dana se la hacen "los andaluces un mes después" de empezar a hablarse de los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama, como las de "cuántas mujeres muertas hay en Andalucía" o "cuántas tienen metástasis", y "cuántas mujeres hay afectadas en Andalucía en estos momentos" por dicha incidencia.

MORENO SE VA "TAN PANCHO" A PRESENTAR SU LIBRO

Tras criticar que los andaluces se hacen estas preguntas "un mes después porque Moreno Bonilla no responde a las dudas" y a las cuestiones que "le hacen las víctimas", la representante socialista ha acusado al presidente de la Junta de "marcarse un 'Mazón'", y ha criticado que este lunes por la tarde presenta "tan pancho" el libro que ha escrito, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza', "como si él fuera el protagonista de esta historia".

Al presidente de la Junta "se le ha subido la fama" a la cabeza, ha denunciado María Márquez, que ha considerado que el libro que presenta Moreno debería llamarse "Manual de la incompetencia", porque "no se puede ser más incompetente como presidente", y que "lo que ha pasado en Valencia debería servirle para reflexionar" al también líder del PP andaluz, según ha insistido en opinar.

La representante del PSOE-A ha criticado asimismo que el Gobierno del PP-A, "en vez de en solucionar la grave negligencia de los cribados del cáncer de mama, está volcado en salvar la imagen de Moreno Bonilla", así como ha emplazado al presidente de la Junta a "salir a corregir y a rectificar lo que están diciendo concejales, alcaldes y representantes" del PP en el Parlamento acerca de que las afectadas por los fallos en los cribados "se contaban con los dedos de una mano por más que chillen".

"Qué manera de despreciar el drama y el dolor de la gente como consecuencia, además, de una política de privatización que se está llevando la vida y la salud de la gente por delante", ha comentado María Márquez, para quien Moreno está mostrando su "verdadera cara" en esta crisis, en la que no compareció en el debate celebrado en el Parlamento sobre sanidad al hilo de este asunto, e incluso dejó su silla en el Pleno "vacía para vergüenza de los andaluces", según ha censurado la portavoz socialista.

Asimismo, Márquez ha afeado al PP-A que se haya posicionado en contra de la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento como la que "piden Amama --asociación de mujeres con cáncer de mama, sindicatos y la oposición en bloque" sobre los cribados, y ha señalado que "lo último que hemos conocido hoy es que ni siquiera le están facilitando" desde la Junta "información al Defensor del Pueblo Andaluz" sobre lo sucedido.

Todo ello ha llevado a la 'número dos' del PSOE-A a preguntarse "quién se ha creído Moreno Bonilla que es, faltándole el respeto a todas las instituciones de Andalucía", y ha agregado que a los socialistas les parece todo eso "gravísimo, pero no nos extraña, porque el PP ha emprendido ante esta crisis una estrategia sucia dirigida a eliminar las pruebas de su negligente y corrupta gestión".

En ese punto, ha advertido de que "a la desaparición y modificación de mamografías sospechosas de cáncer se suma ahora el borrado masivo de documentación y correos electrónicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) vinculados con la privatización a dedo y sin control del dinero público que se ha dado a las clínicas privadas con la falsa excusa de la pandemia" de Covid-19.

Tras preguntar "qué oculta" Moreno con ese comportamiento, porque "quien nada teme, nada esconde" y "no tiene ningún problema en facilitar papeles, en que se sepa la verdad y en contar lo que ha pasado", la portavoz socialista también ha pedido al Gobierno andaluz que "deje de mentir" en relación a las contrataciones de sanitarios anunciadas al hilo de esta crisis, porque ha indicado que, frente al anuncio de "4.317 contratos sanitarios y 100 millones de euros de inversión", se ha "descubierto en los Presupuestos" que el Ejecutivo del PP-A ha diseñado para 2026 que lo que se contemplan son "288 médicos" para reforzar la sanidad y, "es más, recorta en 1.833 profesionales los sanitarios que van a los hospitales comarcales de Andalucía".

LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN

De igual modo, se ha hecho eco de una información del diario 'El País' acerca de que la Junta destina "91 millones de euros menos para personal en los hospitales públicos en Andalucía este año", así como ha criticado que "1.075.000 andaluces vamos a ser derivados a la sanidad privada" en la comunidad autónoma "en 2026", lo que supone "425.000 más que este año, como si no hubiéramos tenido bastante con la privatización que ya sufrimos los andaluces", según ha apostillado.

Tras este relato, la dirigente del PSOE-A ha concluido su rueda de prensa con un "llamamiento a la movilización" de los andaluces este próximo domingo, 9 de noviembre, para "salvar la sanidad pública en Andalucía", sumándose a las manifestaciones o concentraciones "impulsadas por las 'mareas blancas'" y "respaldadas por los sindicatos, por las asociaciones de pacientes y por todos los andaluces que estamos indignados y que no soportamos ni un minuto más la nefasta gestión de Moreno Bonilla al frente de la sanidad pública", ha añadido María Márquez para concluir.