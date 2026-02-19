El PSOE-A celebrará el sábado con Montero un acto en Jaén por el 28F y "en defensa de los servicios públicos"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el congreso del PSOE de Jaén. (Foto de archivo). - MARCELO DEL POZO / PSOE-A - Archivo

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía celebrará este próximo sábado, 21 de febrero, un "gran acto" por el día de la comunidad autónoma que se conmemora el 28 de febrero, que será también "en defensa de los servicios públicos", y en el que intervendrá la secretaria general, María Jesús Montero.

Junto a la también vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año, intervendrán en este acto el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, y el alcalde de la capital jiennense, Julio Millán, según ha informado el PSOE-A en una nota.

El encuentro tendrá lugar en la Institución Ferial de Jaén a partir de las 11,30 horas, y podrá seguirse por los canales oficiales del PSOE-A, según han explicado desde la federación andaluza.

María Jesús Montero cumple precisamente estos días un año al frente de la federación socialista andaluza, toda vez que ahora se cumple el primer aniversario del XV Congreso Regional que el PSOE-A celebró en Armilla (Granada) entre los días 22 y 23 de febrero de 2025, y del que la vicepresidenta primera del Gobierno salió ratificada como secretaria general, responsabilidad en la que a comienzos del pasado año relevó a Juan Espadas.

La dirigente socialista protagonizará este acto por el 28F en Jaén tras participar este viernes en una nueva edición de los desayunos informativos que Europa Press Andalucía organizará en Sevilla de la mano de la Fundación Cajasol, y donde será presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

