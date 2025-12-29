El PSOE de Cijuela (Granada) pide explicaciones por "falta de transparencia" en concurso de plaza de ayuda a domicilio

Archivo - Entrada de Cijuela (Granada), en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

CIJUELA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista en Cijuela ha exigido este lunes al gobierno local (Futuro Cijuela) que explique la "falta de transparencia y de garantías" que ha señalado que se ha producido en el concurso para una plaza del servicio de ayuda a domicilio de este municipio del área metropolitana de Granada tras señalar que el examen de la fase de oposición habría llegado en un sobre "totalmente abierto, vulnerando así los criterios de transparencia, seguridad y objetividad del proceso".

"Esto ha provocado serias sospechas sobre el posible acceso previo a la prueba escrita", ha apuntado la viceportavoz del grupo socialista, Ana Peña, para añadir que "estaríamos ante una prueba en la que no se ha mantenido la integridad del proceso, saltándose así una medida de control fundamental para la confianza pública en la selección de personal".

Los representantes socialistas en el municipio, que han mantenido un encuentro con un grupo de trabajadoras afectadas que "han alzado la voz ante lo que califican" como un "proceso selectivo opaco y falto de garantías con el objetivo de supuestamente "regalársela" a una militante de Futuro Cijuela, se han hecho eco de esta denuncia en una nota de prensa este lunes.

Tras finalizar la fase de concurso y publicar las puntuaciones de todas las personas aspirantes a conseguir una plaza ofertada por parte del Ayuntamiento, las auxiliares que aspiraban a la plaza han censurado el proceso de oposición "alegando, entre otras anomalías, que el sobre del examen llegó abierto ante el asombro de todas las presentes en dicha prueba".

A juicio de Peña, el consistorio "debería haber garantizado la transparencia del proceso selectivo, debiendo informar sobre los plazos, temarios y fases del procedimiento a todas las personas que formaban parte del mismo, para garantizar así la transparencia e igualdad de oportunidades para las aspirantes".

"Sin embargo, las auxiliares en activo y aspirantes han denunciado la opacidad en todo el procedimiento, así como la nula información recibida cada vez que en los grupos de trabajadoras se pedía a la coordinadora y al propio consistorio", ha afirmado. "Nadie sabía informar sobre el temario, fechas del examen o pasos del proceso selectivo", ha expuesto para reprochar que la respuesta, a juicio de las afectadas, fuera "yo no sé nada".

Según las aspirantes y denunciantes de tales hechos, Peña ha indicado que la plaza "ya estaba más que asignada a la coordinadora del servicio y miembro del partido del gobierno municipal". "Sorprendentemente, la única persona que superó el examen, y con nota, fue la coordinadora actual del servicio y miembro de Futuro Cijuela, sorteando así la falta de puntuación en la fase de concurso", ha indicado.

Ante lo ocurrido, Peña se ha preguntado "¿cómo es posible que el sobre del examen llegara abierto y que la única persona que aprueba sea la coordinadora?" y, además, ha remarcado que "ya no solo del proceso selectivo de Cijuela, sino que al comparar los resultados de la fase de oposición con el resto de municipios de la provincia, podemos comprobar cómo, sospechosamente, sería la persona que más nota habría sacado de todos ellos".

La viceportavoz socialista, que ha aseverado que las aspirantes han denunciado los hechos en la fase de alegaciones del proceso, aunque vaticinan que las anomalías detectadas servirán de poco, ya que el gobierno de Futuro Cijuela tenía que "apuntalar a su militante y actual coordinadora del servicio", ha instado al gobierno local a "aclarar" estas circunstancias.