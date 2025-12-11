El PSOE condiciona su apoyo al presupuesto de Granada para 2026 a 13 enmiendas para frenar el "afán recaudatorio"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, presenta las enmiendas al presupuesto de 2026 en presencia de la concejala Eva Fernández - PSOE

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado este jueves una batería de 13 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales de Granada para 2026, condicionando su posible apoyo a las cuentas planteadas por el equipo de gobierno local, del PP, a su aceptación para frenar el "desmedido afán recaudatorio".

Es necesaria, según la portavoz del grupo municipal socialista en Granada, Raquel Ruz, la rectificación de unas cuentas que ha calificado de "papel mojado y ficción contable", asegurando que el documento nace muerto porque retoma "las fórmulas económicas de la nefasta etapa de Torres Hurtado basadas en inflar artificialmente los ingresos para cuadrar el déficit y aumentar el endeudamiento con nuevos préstamos".

La edil socialista ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, de convertir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en "un cajero automático para limpiar los bolsillos de la ciudadanía en lugar del aire, ya que las cuentas prevén una recaudación de casi once millones de euros en multas, lo que supone un incremento de más de dos millones de euros, un 21 por ciento más respecto a lo previsto hace tan sólo dos años".

Ante esta situación, los concejales socialistas exigen en sus enmiendas que cada euro recaudado por la ZBE tenga carácter finalista y se destine íntegramente a medidas contra el cambio climático y a la mejora del transporte público para "evitar que vaya a la caja única a tapar agujeros de gestión, criticando además que existan olvidos sospechosos en el capítulo de ingresos al no presupuestar los beneficios correspondientes a la liquidación y disolución de la empresa Inagra prevista para este ejercicio".

En materia de gastos, la portavoz ha alertado de "una irresponsabilidad absoluta en Seguridad Ciudadana que pone en riesgo el servicio, ya que el PP presupuesta solo 500.000 euros para horas extra de Policía Local y Bomberos respectivamente, a pesar de saber que el gasto real es muy superior".

Concretamente, y según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, "en Bomberos se pasa de un gasto reconocido de 1,4 millones en 2025 a presupuestar sólo medio millón para 2026, y en Servicios Generales el recorte es aún más drástico, bajando de 428.000 euros a unos pírricos 30.000 euros".

Ruz se ha referido también a una "maniobra de maquillaje de nóminas que pone en peligro el cobro de los servicios a final de año" y ha solicitado mediante enmienda "ajustar estas partidas a la realidad", además de "cambiar la denominación de productividad policial por la de complemento por penosidad para ajustarse a la naturaleza real del trabajo por turnos".

Del mismo modo, la edil ha apuntado al "cinismo" en Derechos Sociales, donde, "a pesar del aumento de fondos para la dependencia procedentes de otras administraciones, no se dota de nuevo personal al área", por lo que el PSOE ha exigido la creación "inmediata" de las 42 plazas "comprometidas" --22 correspondientes a 2025 y 20 a 2026-- para "evitar que el dinero se quede en un cajón" mientras el servicio se colapsa "por falta de manos".

Además, la edil socialista ha criticado la falta de iniciativas en el presupuesto 2026 para que "los jóvenes tengan acceso a una vivienda, o partidas destinadas a la ampliación de metro y otras mejoras necesarias".

Por último, Ruz ha afeado "las prioridades políticas" de Carazo, denunciando que, "mientras faltan al menos tres millones de euros para cubrir el coste real del transporte público y se mantiene congelado el presupuesto de Juventud o bajo mínimos el de bibliotecas, el gobierno local dispara un 88 por ciento el gasto en propaganda y comunicación, aumentándolo en 100.000 euros".

Los socialistas proponen redirigir ese "dinero de autobombo" a necesidades reales como el transporte, el apoyo a bandas de música emergentes o el sostenimiento del Palacio de Congresos ante la resolución de su contrato.

Para concluir, la portavoz ha lanzado una advertencia legal al equipo de gobierno, señalando que el proyecto de presupuestos carece de los informes de impacto de género y transversalidad exigidos por el V Plan de Igualdad del Ayuntamiento, un defecto de forma que podría "conllevar la nulidad de las cuentas si no se subsana de inmediato".