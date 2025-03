El PSOE de Córdoba advierte de "los números rojos en todas las empresas municipales de la capital"

CÓRDOBA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha advertido este viernes de "los números rojos de todas las empresas municipales en las cuentas de 2024 por una mala gestión del alcalde, José María Bellido", que, a su juicio, "deteriora la solvencia y sostenibilidad financiera de las empresas municipales con riesgo de su liquidación y privatización".

En una rueda de prensa, Hurtado ha expresado que "Bellido ha batido récords de mala gestión, con cinco números rojos de cinco empresas municipales", después de que ha comenzado citando que "por primera vez en su historia, Emacsa ha obtenido pérdidas de 777.888 euros, a pesar de haber aumentado las tarifas un 5% el pasado año y teniendo en tramitación una subida añadida del 10% más".

El edil considera que "la razón para que Emacsa, que daba beneficios de cinco millones de euros cuando llegó Bellido a la Alcaldía en 2019, obtenga pérdidas es que le está imputando unos gastos impropios para una empresa prestadora del servicio de suministro de agua, como es el tanque de tormentas que superará con creces los 20 millones de euros de coste a cargo de las cuentas de Emacsa".

Así, el portavoz socialista considera que "esta inversión debería haber sido cofinanciada por el Consistorio y la Junta de Andalucía, ya que nos cobra a todos los ciudadanos el canon del agua para invertir en este tipo de infraestructuras necesarias".

También, ha destacado que "Sadeco vuelve a tener pérdidas en 2024 cercanas a los cuatro millones de euros, al igual que en 2023, a pesar de haber subido en un 35% las tarifas de recogida de basura y tener en tramitación otra subida del 10%, un 50% de subida acumulada de las tarifas de Sadeco".

"Los números rojos de Sadeco son consecuencia de la reducción de los ingresos que se recibían de Ecoembes por implantar con un año de retraso el quinto contenedor y por la negativa de Bellido de asumir el impuesto de depósito de residuos con cargo al presupuesto municipal", ha señalado Hurtado.

Con relación a Cecosam, ha mencionado que "esta empresa municipal lleva obteniendo pérdidas en los últimos cinco años, que han llegado a ser de 1,4 millones de euros, pérdidas récord de la empresa municipal". "La razón de esta pérdida es la negativa de Bellido a abordar la conversión en administración pública y dejar de ser una sociedad de mercado, que debiese ir unido a un plan de sostenibilidad de la empresa, ha afirmado.

Por otra parte, ha dicho que "la cuarta empresa municipal con pérdidas es Aucorsa, cifradas en 122.316 euros". Según el portavoz, "esta empresa municipal tiene números rojos, a pesar de las subvenciones que recibe de los gobiernos central y local por las bonificaciones de hasta el 50% en la tarifa del bonobús, lo que ha significado un sustancial aumento de los usuarios, pero sigue asumiendo importantes gastos en combustible por las subidas del diésel que se utiliza aún en la mitad del parque de autobuses".

Igualmente, ha apuntado que "Vimcorsa es la quinta empresa municipal con pérdidas de 765.461 euros". Según Hurtado, "la empresa municipal obtiene pérdidas en 2024 porque no ha construido ni vendido viviendas, por lo que los ingresos de explotación no cubren los gastos fijos de la empresa". Para el edil socialista, "la parálisis de esta empresa implica que mientras no construya viviendas seguirá teniendo importantes pérdidas".

Por todo ello, Hurtado ha pedido a Bellido "la capitalización y la mejora de la gestión de las empresas municipales, porque el camino que llevan con pérdidas persistentes se acerca cada día más a su liquidación y privatización", al tiempo que ha declarado que "estas empresas que han sido antes referentes a nivel nacional por su buena gestión están en estos momentos en números rojos por una nefasta gestión".