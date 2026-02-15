El PSOE de Córdoba afea incorporación 43 millones de remanentes en presupuestos Gerencia Municipal de Urbanismo

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado la incorporación de 43 millones de euros de remanentes en los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que llevaron al último consejo rector con el "informe desfavorable" de la Intervención Municipal.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Hurtado ha reprochado que el principal instrumento inversor del Ayuntamiento de Córdoba, la GMU, da "muestras de la incapacidad de gestión del Gobierno Municipal de Bellido".

En concreto, las inversiones que se incorporan en los remanentes, es decir, "inversiones que vienen de atrás y no son capaces de ejecutar" según Hurtado, ascienden a 43 millones de euros, casi cuatro veces las inversiones presupuestadas por la Gerencia para el 2026 y que ascienden a 13,2 millones de euros.

Al hilo, el portavoz socialista ha explicitado que las inversiones más antiguas pendientes de ejecutar datan de 1993, hace más de 30 años, y entre las que se encuentran actuaciones antiguas como el Cordel de Écija o en el Plan Especial de la Sierra.

Por cuantías económicas, los remanentes más importantes, según ha señalado Hurtado, son la urbanización PERI V-1 Azucarera con 7,4 millones de euros; Junta de Compensación Parque Industrial la Rinconada con 4,3 millones de euros; la urbanización PP N-1 Mirabueno con 2,3 millones de euros; Anillo Verde Parque de Chinales con 1,8 millones de euros; la sala museística de Caballerizas con 1,5 millones de euros y Anillo Verde Parque Poniente Miralbaida con 1,4 millones de euros.

Asimismo, el portavoz socialista ha considerado que "es la evidencia de que la maquinaria administrativa no funciona con el Gobierno de José María Bellido" y que esta incapacidad de gestión dilata las inversiones previstas durante años y décadas, "lo que significa dinero ocioso en las arcas públicas y pérdida de las oportunidades y bienestar que reportarían las inversiones programadas en caso de que se efectuasen en tiempo y forma".