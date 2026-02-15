PSOE Córdoba afea a Moreno ausencia construcción en autovía del Olivar, Córdoba-Jaén, la Ronda Norte y desdoble A-431

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno los "cero kilómetros" construidos en los ocho años de gobierno del PP en "cuatro infraestructuras clave" para el desarrollo económico de la provincia de Córdoba, como son la Autovía del Olivar, la autovía Córdoba-Jaén, el desdoble de la A-431 entre Córdoba y Palma del Río y la Ronda Norte.

Según han indicado en una nota remitida a los medios por parte de la formación, Ambrosio ha precisado que, con la pregunta realizada esta semana en el Parlamento andaluz, son ya nueve las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista sobre esta infraestructura y "nueve ocasiones para denunciar la parálisis y la inoperancia del Gobierno de Moreno en una vía fundamental para la provincia de Córdoba".

La socialista ha detallado que la Autovía del Olivar es "uno de los ejemplos en los que el presidente andaluz ha faltado a su palabra", pero desgraciadamente no es el único: a ésta se suma la autovía Córdoba-Jaén, con un apaño en 17 kilómetros que no afectan a la provincia de Córdoba y con el que ha engañado a alcaldes y empresarios locales; el desdoble de la A-431 Córdoba-Palma del Río a la que ha renunciado a pesar de haberla comprometido y sobra la que el PSOE pide que se reconsidere aprovechando la licitación para la Variante Oeste; y la Ronda Norte, sobre la que aduce que hay "truco y trampa", puesto que se actúa sobre el tramo fácil de manera chapucera y el segundo lo deja en el cajón y condenado.

En referencia a la Autovía del Olivar, Ambrosio reprocha que sigue en modo estudios y autorizaciones y que "nada ha cambiado", por lo que reafirma que "si miramos los datos y los hechos se demuestra que Juanma Moreno ha practicado un abandono consciente de esta vía".

En este sentido, ha indicado que la apuesta de Moreno por las ciudades medias del interior de Andalucía como Puente Genil, Lucena, Cabra o Baena, que conforman el centro estratégico de Andalucía, "es sólo de boquilla", puesto que su incapacidad de gestión está limitando el desarrollo de estas cuatro ciudades, pero también limita las oportunidades de otros 90 municipios y cerca de un millón de andaluces y andaluza que se ven afectados por esta infraestructura.

A este respecto, ha exigido a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, datos concretos y fechas de cuándo se inician las obras de los tramos pendientes de la Autovía del Olivar y cuánto presupuesto tiene previsto invertir. "También le pido respeto y que no insulte más a la inteligencia de los cordobeses con el cuento de la herencia recibida, ya que Moreno lleva ya ocho años gobernando; sólo se han puesto en carga catorce kilómetros de Lucena a Cabra y cero kilómetros con Moreno en la Junta".