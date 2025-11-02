El PSOE de Córdoba afea el retraso de la puesta en marcha de talleres en centros de participación activa para mayores

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha recriminado que los talleres en los Centros de Participación Activa para Mayores no han empezado todavía, cuando habitualmente se iniciaban a mediados de septiembre o primeros de octubre.

Según ha indicado la formación en una nota, Moya ha cifrado en torno a 5.000 las personas de más de 60 años que todos los años se apuntan a distintos tipos de cursos y talleres que se imparten en los Centros de Participación Activa, donde desarrollan habilidades y competencias "que les ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y físico, además de combatir la soledad no deseada".

En concreto, los talleres de participación que se ofrecen a las personas mayores van desde el bordado y la costura, hasta la guitarra y pintura, pasando por la gimnasia, el baile o los talleres de autoestima y memoria, no pudiéndose realizar ninguna de ellas "porque todavía no se ha terminado de licitar el contrato para su ejecución".

La edil ha valorado como "nefasta" la gestión del Gobierno Municipal, la cual "ha provocado que, a pesar de que la Delegación de Mayores remitió el expediente en el mes de enero para que el contrato pudiese comenzar en septiembre", no se publicó en la plataforma de contratación hasta el pasado 13 de agosto, "lo que ha provocado que el contrato no esté todavía adjudicado y por tanto no sepamos cuando se empezará".

En contexto, el último contrato fue adjudicado en 2021, con una duración de dos años y dos posibles prórrogas de un año que se han utilizado y, al hilo, Moya ha afeado que hayan tenido un contrato durante cuatro años "y no hayan sido capaces de gestionar uno nuevo en un tiempo razonable para que nuestros mayores no tengan que sufrir las consecuencias".

Además, la concejal ha indicado que la propia memoria del pliego reconoce que no comenzar en septiembre la ejecución del contrato "vulneraría principios tan esenciales como la seguridad y confianza legítima de las personas usuarias" con respecto al servicio de talleres.

En este sentido, Moya ha concretado que este retraso en el inicio de los talleres supone "un claro desprecio" a los mayores, "no importándole al Gobierno municipal la desmotivación que pueda suponer para aquellas personas que estuvieran esperando el inicio del curso académico para continuar con sus rutinas y actividades".

Asimismo, ha señalado "la incapacidad del Gobierno municipal" a la hora de planificar la gestión de los contratos de programas que se repiten cada año "y del que dependen muchos ciudadanos".