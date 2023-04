El PSOE de Córdoba anuncia que "retomará" la política de Memoria Histórica y el trabajo de exhumación de víctimas

CÓRDOBA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha reunido con los colectivos memorialistas acompañado del Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la ex Vicepresidenta y diputada nacional, Carmen Calvo. Allí se ha comprometido a "retomar" las acciones del dictamen de la Comisión Municipal de Memoria Histórica que se constituyó durante el mandato de Isabel Ambrosio, entre ellas, la exhumación de 2.600 víctimas de la Guerra Civil.

"Entonces, sólo hubo tiempo para ejecutar el 20% de las conclusiones del trabajo de este órgano. Con la llegada de las derechas, se paralizó. El gobierno municipal que preside Bellido ha paralizado todas las actuaciones de la Comisión y se ha limitado a poner encima de la mesa justificaciones distintas para no abordar las exhumaciones de los cementerios de La Salud y San Rafael", ha sostenido Hurtado en una nota de prensa.

Ha denunciado, además, que el dinero del Ministerio de la Presidencia se pagó en su día para estas exhumaciones y "sigue en las cuentas bancarias porque el PP todavía no lo ha utilizado para hacer justicia con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo". Para el alcaldable, el PSOE lo ha tenido siempre "muy claro". "El reconocimiento y compromiso con los principios de verdad, justicia y reparación. La defensa de la memoria democrática constituye un compromiso de presente y futuro. Hablar de memoria democrática es hablar de derechos humanos", ha defendido.

Hurtado ha prometido de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo las exhumaciones pendientes de alrededor de 2.600 víctimas de la Guerra Civil. También cumplirá "escrupulosamente" con la Ley de Memoria Democrática y "eliminará" los símbolos franquistas que aún hay en la ciudad. Ha anunciado, igualmente, que se "opondrá a cualquier acto que pueda significar apología del franquismo".

"No me temblará el pulso porque estamos hablando de cumplir con la ley que trata de hacer justicia y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus familiares. El compromiso en la recuperación de las políticas de memoria democrática es fundamental para no correr el peligro del resurgimiento de la intolerancia, la mentira y la distorsión de la verdad", ha matizado finalmente.