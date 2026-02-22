El PSOE de Córdoba apoya las demandas de pacientes cardíacos para reducir las listas de espera y el acceso a cuidados

Reunión del PSOE municipal de Córdoba con la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba (Aspacacor) en la sede provincial socialista. Los concejales Alicia Moya y Ángel Ortiz han recogido sus demandas y necesidades que pasan, principalmente, por la reducción de las listas de espera sanitarias, protocolizar un calendario de revisiones anuales con personal especializado y el acceso a personal de cuidado y a financiación, entre otros retos.

En una nota de prensa, Alicia Moya ha detallado que los asuntos prioritarios trasladados por el colectivo tienen que ver con garantizar la equidad territorial, la prevención eficaz y la sostenibilidad del sistema sanitario, así como la exigencia a la administración andaluza a poner en marcha un plan específico de reducción de listas de espera en cardiología, todo ello con un "calendario y compromisos medibles" que, entre otros aspectos, se concrete en un plan de reducción de listas de espera en cardiología, la publicación trimestral de datos de demora media, el compromiso presupuestario específico para la rehabilitación cardíaca, y la revisión y actualizar de los protocolos diagnósticos con perspectiva de género.

Los responsables de Aspacacor han hecho hincapié en que garantice la revisión por especialista al menos cada dos años en pacientes cardíacos crónicos, así como que se amplíen y descentralicen los programas de rehabilitación cardíaca en la provincia incorporando atención psicológica especializada en el circuito asistencial, así como asesoramiento financiero y laboral específico y el impulso a programas de apoyo a personas cuidadoras y voluntariado sanitario.

Moya y Ortiz han respaldado la petición de agilizar los procedimientos de valoración y reconocimiento de discapacidad en patologías cardíacas graves, además de la realización de una auditoría de recursos cardiológicos en la provincia para garantizar la equidad territorial y convenios estables con Aspacacor y entidades del tercer sector.

Ya en el ámbito local, han recogido la petición del colectivo para derivar a los alcaldes y portavoces socialistas de la provincia la posibilidad de contar con espacios que sirvan de sede de reuniones y encuentros de la asociación, así como la de procurar que el mayor número de edificios municipales se conviertan en espacios cardioprotegidos con la implantación de desfibriladores. En la capital, por ejemplo, carecen de sede más allá de una sala que les deja el Hospital Universitario Reina Sofía.