El Museo Arqueológico de Córdoba organiza visitas didácticas a la exposición '8 mosaicos, 8 historias'

Cartel de las visitas didácticas a la exposición '8 mosaicos, 8 historias'. - MUSEO ARQUEOLÓGICO

CÓRDOBA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Córdoba pone en marcha un programa de visitas didácticas, el día 27 de febrero y los días 1, 6 y 7 de marzo, a la exposición temporal '8 mosaicos, 8 historias', recientemente prorrogada hasta el próximo 15 de marzo, con el objetivo de brindar al público una oportunidad única para acercarse a la riqueza y diversidad del arte musivario en la Córdoba romana.

Tal y como informa el museo en su web, consultada por Europa Press, durante la actividad se ofrecerá una explicación contextualizada de las piezas que integran la muestra, abordando aspectos clave como la tipología, los temas y motivos representados, la técnica de fabricación, los tipos de composición, sus funciones y los indicadores de estatus social asociados a estos pavimentos decorativos.

Asimismo, se analizarán su valor artístico y sus significados simbólicos, incorporando referencias a otros mosaicos documentados en la antigua colonia Patricia y a sus ubicaciones dentro de la ciudad. La visita se completará con un recorrido por la sala de exposición temporal y por los mosaicos expuestos en la colección permanente del edificio nuevo, proporcionando una visión global de este destacado legado patrimonial.

La muestra presenta una selección de ocho mosaicos romanos reconstruidos virtualmente en el marco del proyecto 'Vivere in urbe', dirigido por los profesores Ángel Ventura (Universidad de Córdoba) y Sebastián Vargas (Universidad de Sevilla).

Gracias a técnicas avanzadas de fotogrametría, se han podido recomponer más de 800 placas musivas, de las cuales ocho se exhiben ahora por primera vez en su integridad mediante impresiones a escala 1:1, acompañadas de fragmentos originales y documentación arqueológica.

El Museo Arqueológico de Córdoba conserva uno de los conjuntos de mosaicos romanos más relevantes de Hispania, con cerca de 1.200 placas procedentes, en su mayoría, de la antigua Colonia Patricia de Corduba, capital de la provincia Bética en época romana.

Estos mosaicos, fechados entre los siglos I y VI d.C., constituyen una fuente excepcional para comprender la arquitectura doméstica y la cultura visual de la Córdoba romana.

Las visitas que se realizarán el 27 de febrero y 6 de marzo en horario de tarde, a las 18,00 horas, mientras que los días 1 y 7 de marzo serán por la mañana a las 11,00 horas. Para participar en estas visitas didácticas hay que realizar la reserva en la página web del Museo Arqueológico.