El PSOE de Córdoba asegura "estar preparados" para "tumbar" al Gobierno de Moreno en las próximas elecciones

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este sábado en el Comité Provincial con que la organización cierra el ejercicio que "el PSOE de Córdoba está más preparado que nunca para tumbar a Moreno Bonilla" en las urnas las próximas elecciones autonómicas y así "defender y blindar nuestra sanidad pública y recuperar la Andalucía de los derechos y los servicios públicos eficientes, garantizados y de calidad".

Según ha informado el partido en una nota, la dirigente ha aseverado que "los socialistas tenemos ambición y moral de victoria, y que el PSOE es imbatible cuando está unido y capaz de darle la vuelta a las encuestas, porque somos más y defendemos las necesidades de la mayoría social".

"Hemos visto cómo el PP ha entregado la cuchara a la ultraderecha de Vox en Valencia para quitar y poner presidente, y no vamos a permitir que vuelva a suceder en Andalucía. Vamos a cambiar la dinámica y torcerle el brazo a esta alianza de derechas dañina para nuestra tierra e impedir cuatro años más de un Moreno Bonilla apoltronado que sólo aporta postureo y confrontación estéril", ha apostillado Crespín.

La socialista, que ha compartido atención a los medios con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado que "éste será, previsiblemente, el último Comité Provincial que celebraremos antes de recuperar la Junta de Andalucía y llevar a María Jesús Montero a la presidencia del Gobierno andaluz", algo de lo que ha dicho "Córdoba, como el resto de provincias, responderá sin lugar a dudas en las urnas porque a Moreno Bonilla se le ha caído el castillo de naipes de la moderación y el bienqueda, y la mayor prueba de ello es la crisis sanitaria causada en la comunidad con el cribado del cáncer de mama como punta del iceberg".

Antes de entrar en detalle, Crespín ha esgrimido que "el mensaje que traigo al Comité Provincial es de pasado, porque Moreno Bonilla ya es pasado; de presente, con un Partido Socialista en pie de lucha para ganar en las autonómicas y una ciudadanía que ha despertado al comprobar que le han robado su sanidad pública; y de futuro, de la mano de María Jesús Montero para recuperar la mejor versión de Andalucía y proteger a la clase media y trabajadora con unos servicios públicos que les dé confianza y seguridad".

UN REFERÉNDUM POR LA SANIDAD

Crespín ha querido empezar por el desguace de la sanidad pública en la provincia de Córdoba, donde, ha dicho, "no hay municipio, ni barrio, ni familia que no acuse los destrozos causados por Moreno Bonilla en estos 7 años y medio de desgobierno".

Así, ha vuelto a enumerar el caos en atención primaria y urgencias, el desmantelamiento de los chares comarcales con reducción de especialidades, cierre de quirófanos y camas hospitalarias; el anárquico servicio de ambulancias, los más de 60.000 pacientes en cola, la carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia, y la dramática falta de profesionales sanitarios castigados por contratos precarios y falta de estabilidad".

La también diputada ha alentado a los cordobeses a hacer de las próximas elecciones autonómicas "un referéndum andaluz por la sanidad pública", toda vez que la salud se ha erigido en el principal problema ciudadano por culpa de Moreno Bonilla, "que ha desoído todas las llamadas de auxilio que están haciendo pacientes, sanitarios, plataformas y mareas blancas e incluso alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos ante la impotencia de ver cómo sus vecinos y vecinas quedan desasistidos en caso de enfermedad".

En este punto, ha agradecido la gran acogida ciudadana que está teniendo la campaña de recogida de firmas a favor de la sanidad pública iniciada por el partido en la provincia, de la que ha dicho "nos da alas y confianza en que podemos cambiar de ciclo político en Andalucía" y, sobre todo, "de que la gente nos estaba esperando y vuelve a reconocerse en el PSOE".