El PSOE de Córdoba asegura que el Gobierno andaluz "fuerza" que los pacientes acudan a clínicas privadas

Representantes del PSOE en la campaña de recogida de firmas por la sanidad pública. - PSOE

MONTURQUE (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes del PSOE en las localidades cordobesas de Monturque y Moriles, Antonio Castro y Paqui Carmona, respectivamente, han criticado este viernes que el Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, "fuerza que los pacientes de la comarca acudan a una clínica privada del municipio tras la mengua de la sanidad pública ejecutada por el PP", que ha "reducido servicios médicos y sanitarios en los hospitales y chares que anteriormente atendían a los usuarios en diferentes especialidades".

Según informa el PSOE en una nota, en el marco de una campaña de recogida de firmas en Monturque en defensa de la sanidad pública junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y otros compañeros de la comarca, Carmona y Castro han levantado la voz contra el "deterioro" que la sanidad pública de Andalucía está sufriendo "de la mano de Moreno Bonilla".

"Cuando le preguntamos a los ciudadanos cómo creen que está la sanidad pública en Andalucía dicen que mal, muy mal, y cuando los invitamos a recoger firmas para luchar y defenderla lo hacen encantados, y ése es el mejor termómetro para darnos cuenta que la ciudadanía piensa una cosa y Moreno Bonilla piensa lo contrario", ha comentado la regidora.

Además, ha recalcado que "en la anterior etapa socialista en la Junta se creó un mapa sanitario donde, a parte del hospital de Cabra, estaban los hospitales de Puente Genil y el hospital de Montilla y conseguimos eliminar la lista de espera y una atención mucho más cercana y más rápida".

Igualmente, Carmona ha indicado que "hoy en día la gente de Moriles no va al hospital de Puente Genil, sino que va a la clínica" privada, y ése es "el síntoma más claro del deterioro de la sanidad pública en favor de la privada", por lo que ha hecho un llamamiento a todos los vecinos de la comarca para "lanzar un grito de auxilio y defender los intereses que como ciudadanos nos corresponde, como es una sanidad pública de calidad donde seamos todos iguales y tengamos una atención digna".

Por su parte, el alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha comentado que la "gran acogida ciudadana" que ha tenido la campaña de recogida de firmas en la localidad le da "esperanzas" en decir que "entre todos lo conseguiremos, y eso es precisamente lo que estamos haciendo reivindicando una sanidad pública y de calidad tras múltiples experiencias desagradables entre las que destaca el cribado del cáncer de mama, donde todos sabemos de un familiar o un conocido que ha pasado por esta situación y que la sanidad no está funcionando como funcionaba hace unos años".

Castro ha reiterado que "no es de recibo que los ciudadanos tengan que acudir a una clínica privada porque no encuentran ni citas en tiempo ni atención adecuada en la sanidad pública, y eso les está pasando a muchos vecinos de Monturque, de Moriles, de Puente Genil que no aguantan la demora de meses para ver a un especialista, o la repetición de pruebas porque no llegan a tiempo o ya han caducado".