El PSOE de Córdoba celebra el "compromiso cumplido" del Gobierno con las ayudas a los afectados por las borrascas

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha celebrado este lunes el "compromiso cumplido" y la "palabra dada" por el Gobierno de España a los afectados por el tren de borrascas, respecto a "acelerar la tramitación de las ayudas estatales incluidas en el decreto por valor de 7.000 millones de euros, de los que 2.874 van dirigidos al sector agroalimentario andaluz, y que estas estuvieran operativas antes de abril".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha destacado que, precisamente, "así ha sido, con la publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de una primera relación de 140.559 potenciales beneficiarios".

Crespín ha valorado la "rapidez y eficacia" de la tramitación estatal de estas ayudas que, estima, "beneficiarán a más de 35.000 cordobeses y cordobesas que sufrieron en sus explotaciones agrarias o ganaderas daños por el temporal, y que percibirán entre 5.000 y 25.000 euros en cuantías individuales".

Estas ayudas, además, se complementan "con otras medidas, que van desde la reducción de las peonadas y las inversiones en infraestructuras a la exención para la declaración de la renta de 2027, un dinero en ayudas directas que estará ingresado en los próximos días en las cuentas corrientes de los damnificados", según ha subrayado Crespín.

La dirigente socialista ha precisado que este primer listado publicado por el Ministerio "se completará con un segundo que incluya a los titulares de las explotaciones que no figuren en la primera relación. Con todo, quienes sí estén en este listado deberán realizar una aceptación expresa en un plazo de 15 días hábiles comprendidos entre el 7 y el 27 de abril".

La publicación de este listado permite a los potenciales beneficiarios "conocer de forma anticipada el importe previsto de la ayuda, en el marco de un procedimiento diseñado para agilizar la tramitación y el pago de compensaciones".

Crespín ha asegurado que, "con esta actuación se cumple con la palabra dada por la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y hoy candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, con el objetivo de no perder ni un minuto, apoyar al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas por estos episodios meteorológicos adversos", ha recalcado.

También se ha referido Crespín al nuevo decreto por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, "dotado por el Gobierno de España con 5.000 millones en medidas energéticas, normativa que destina otros 877 millones de euros más para el sector agroalimentario en iniciativas como financiar en 20 céntimos el litro de combustible y 500 millones para ayudar en el sector de los fertilizantes".

La dirigente socialista ha calificado de "históricos" estos decretos de ayudas al campo, "gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez y, hasta hace días, de María Jesús Montero", y ha urgido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a que "las complemente cuanto antes", porque la Junta "es la administración competente, y ya está tardando tiempo en que eso se vea".