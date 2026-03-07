PSOE de Córdoba conviene con la Fundación Prode pedir a la Junta que aumente las plazas a personas con discapacidad

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia en el Congreso, Rafi Crespín, en un encuentro con la Fundación Prode - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia en el Congreso, Rafi Crespín, ha coincidido con los responsables de la Fundación Prode en Córdoba pedir al Gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla que refuerce las políticas activas de inclusión laboral en el empleo público andaluz a través del incremento de la reserva de plazas destinadas a personas con discapacidad en las ofertas de empleo público de la Junta de Andalucía, así como a garantizar el cumplimiento efectivo de los cupos previstos por la normativa vigente.

En un encuentro mantenido en la sede de Prode en la capital cordobesa junto a la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, y el concejal socialista Joaquín Dobladez, Crespín ha defendido el impulso del acceso, mantenimiento y promoción en el empleo público de las personas con discapacidad en Andalucía.

En una nota remitida por el partido, Crepín ha pedido a la Junta que "preste especial atención" a la reserva específica dentro del cupo general de discapacidad y los específicos destinada a personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental, "asegurando procesos selectivos adaptados y accesibles, con apoyos técnicos y humanos durante todo el proceso".

La dirigente se ha hecho eco de una iniciativa del PSOE-A llevada recientemente al Parlamento para emplazar a la Junta a impulsar programas de formación, orientación y acompañamiento para mejorar la empleabilidad en colaboración con entidades del tercer sector, asociaciones especializadas y las universidades públicas andaluzas, todo ello "para fomentar entornos laborales inclusivos, diversos y libres de discriminación".

En esta línea, Crespín ha defendido que "el empleo público debe ser una herramienta de justicia social y de transformación", aunque ha indicado que aún persisten desigualdades significativas en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo para las personas con discapacidad, sobre todo por la falta de formación adaptada, los procesos selectivos no inclusivos y la escasez de apoyos personalizados en el desempeño laboral.

Por ello, ha llamado a hacer de Andalucía "una tierra a la vanguardia de las políticas públicas de inclusión para que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan aportar su talento al servicio público".

INVERSIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ESTATAL EN POZOBLANCO

Por otro lado, Crespín ha señalado que en España la cuota de reserva en el empleo ordinario para personas con discapacidad viene establecida en el apartado 1 del artículo 42 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que la establece en un 2% y afecta a las empresas que empleen, al menos, a 50 personas trabajadoras, y que su incumplimiento está tipificado como infracción grave.

La socialista ha puesto en valor el apoyo del Gobierno de España al tercer sector y a la propia Fundación Prode, que cuenta en estos momentos con fondos estatales del Plan de Transformación y Recuperación para las obras de reforma de una residencia de apoyos extensos en Pozoblanco, que contempla la creación de cuatro unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de cuidados de larga duración centrado en la persona.

Así, ha recordado que toda la actividad de Prode está orientada a mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual, promover la inserción laboral de personas con discapacidad, y que dispongan de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos.

Para ello, la fundación, que ya suma más de 40 años de experiencia a sus espaldas, cuenta con residencias de adultos, de apoyo extenso, residencias especiales, viviendas tuteladas, terapia ocupacional, y ha participado en la creación de empresas de hostelería, catering, multiservicios, talleres mecánicos, consultoras informáticas, e incluso una tienda de artículos de librería.

"Conozco a Prode desde sus inicios en Pozoblanco en 1999 cuando comenzaron a atender a personas con discapacidad y deficiencia mental, y siempre han defendido que no hay integración e inclusión si no va de la mano de la inserción laboral", ha comentado Crespín, que ha señalado que Prode cuenta en la actualidad con más de 1.000 trabajadores y 48 unidades de negocios en diferentes sectores.

Crespín ha señalado a Prode como "un referente y compromiso del tercer sector en la provincia", por lo que ha insistido en la necesidad de fortalecer el respaldo institucional hacia centros que atienden a personas con discapacidad brindándoles protección social y una formación educativa que facilite su acceso al mercado laboral. Para ello, ha apostado por que estas entidades reciban subvenciones "directas y no reembolsables" para asegurar su sostenibilidad.

Por su parte, el director de la Fundación Prode, Jesús García, ha agradecido la visita de la delegación socialista encabezada por Rafi Crespín por la "importancia de contar con el apoyo institucional, ya que las organizaciones de la discapacidad en solitario tenemos un desarrollo muy limitado".

García ha puesto valor que "se trata de una alianza a tres bandas junto con el sector empresarial, y que cuando lo conseguimos, logramos lo más importante, que es poner a las personas con discapacidad en el centro y trabajar codo con codo en una apuesta en común".