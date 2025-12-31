El PSOE de Córdoba critica "la mengua de fondos" para cultura en el presupuesto municipal para 2026

Córdoba.-PSOE pide a Ejecutivo local "mismo compromiso" que Gobierno para "subvencionar otro 20% en billete de Aucorsa" - PSOE

CÓRDOBA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado "la mengua de recursos" destinados a la cultura en el Presupuesto de 2026. "Desde el PSOE reprochamos al Gobierno municipal del PP que haya disminuido el dinero que dedica a ciertos ámbitos culturales en las recientes cuentas públicas aprobadas el pasado 23 de diciembre para el próximo año", ha informado la edil, quien ha indicado que el IMAE baja de presupuesto en un 1,03% en relación al Presupuesto de 2025.

Para la socialista, es "incongruente" que el propio alcalde, José María Bellido, haya anunciado que para compensar la falta de un Auditorio en Córdoba se va a reparar y mejorar las condiciones acústicas del Gran Teatro y, sin embargo, "en vez de incrementar este presupuesto se disminuye, máxime en este momento en el que el Gran Teatro necesita mejoras importantes, especialmente en la zona de camerinos y en la accesibilidad del foso", señala la formación en una nota de prensa.

Bernal también ha lamentado la disminución del dinero presupuestado para el año 2026 a los museos municipales, ya que baja en un 3,44%. "El PSOE critica este recorte justamente cuando un museo municipal, como es el Alcázar de los Reyes Cristianos, está cerrado desde julio y no tiene fecha de apertura, ya que no se han podido terminar las obras. Por este motivo, entendemos que para terminar las mejoras y reformas necesarias, así como para musealizar adecuadamente el monumento, es obvio que se necesita un incremento de dinero dedicado a la rehabilitación del museo".

Con vistas al año que comienza, el PSOE urge a Bellido a cambiar las políticas culturales en Córdoba: "Pedimos que los Reyes Magos convenzan al Gobierno del PP de que nos deben traer nuestros cines de verano, los que nos acompañaron durante los periodos estivales de muchas generaciones, y en los que por ahora el PP no ha realizado una gestión adecuada; así como que el espíritu de la Navidad fuerce a Bellido a dotar de más presupuesto el Festival de la Guitarra, mejor gestión en Cosmopoetica y una programación anual cultural en todos los barrios con una agenda única".

Por último, Isabel Bernal ha deseado que el alcalde de Córdoba "cambie de opinión y comience a trabajar por el Auditorio que la Orquesta y los cordobeses y cordobesas se merecen, pese a haberse negado públicamente en varias ocasiones a iniciar un estudio para la construcción de un auditorio: esperemos que el Año Nuevo cambie las ideas culturales del PP para Córdoba".