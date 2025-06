El PSOE de Córdoba critica "la tacañería" del alcalde con verbenas frente a "espléndidas subvenciones" a espectáculos

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este miércoles "la tacañería" del gobierno local de José María Bellido con las verbenas populares de la capital frente a "las espléndidas subvenciones que otorga a espectáculos comerciales", por lo que ha reseñado que "por más veces que diga que apoya las fiestas y tradiciones, luego eso no se refleja en un presupuesto acorde a lo que realmente necesitan".

Moya ha comentado en rueda de prensa que "el lunes se han aprobado las bases para de la convocatoria de subvenciones 2025 para verbenas populares en concurrencia competitiva a favor de asociaciones, con un importe de 25.000 euros, lo que significa que si este año se realiza el mismo número de verbenas que el año pasado, unas 20, tienen una media de 1.250 euros para la organización de un evento abierto a toda la ciudad que no dura más de cuatro días, según las bases".

Tras aclarar que "las ayudas del pasado año están todavía por pagar", la edil ha afeado al alcalde que "le racanee el presupuesto a la Delegación de Fiestas y Tradiciones mientras subvenciona un festival privado de música, el Festival Live, más o menos en las mismas fechas, con 300.000 euros".

"El interés y la importancia que el gobierno municipal le otorga a algo se demuestra en el tamaño del presupuesto asignado, y al alcalde y su equipo le interesan mucho más las macrofiestas que las celebraciones de las fiestas de sus barrios", ha espetado la concejal, quien ha defendido las verbenas por "ser las fiestas más cercanas que tenemos y que permiten a los vecinos que todavía no se han ido de vacaciones o a los que no se pueden ir, compartir las tardes y las noches disfrutando de actuaciones de artistas locales y academias de baile".

Asimismo, ha advertido de "la farragosa tramitación que tienen que sortear los organizadores de las verbenas, ya que no existe un canal único donde gestionarlas y tienen que recurrir a Sadeco, Movilidad, Infraestructuras y Autorizaciones para los permisos correspondientes". "Todo eso tienen que hacerlo asociaciones y entidades que no tienen profesionales a sueldo, ni el músculo administrativo de una gran empresa, para percibir 900 ó 2.000 euros en el mejor de los casos, cuando una súper empresa privada en la ciudad va a recibir 300.000 euros, no va a pagar ocupación de vía pública y estamos seguros de que ha tenido alfombra roja para realizar todos sus trámites en una única ventanilla", ha reprochado.

Moya también ha expuesto que "las verbenas deben destinar sus ingresos en proyectos sociales o actividades socio-culturales para su comunidad, y nunca en beneficio propio o lucrativo, así como bajar el volumen de la música a la mitad de 16,00 a 19,00 horas y de 0,00 a 2,00 horas, para compatibilizarlo con el descanso vecinal, mientras que los vecinos del Arenal y del Campo de la Verdad soportan sábado tras sábado el ruido de los conciertos hasta las 3,00 horas".

"El apoyo del gobierno municipal a las fiestas y tradiciones de la ciudad son palabras vacías si las comparamos con el apoyo económico que realiza con eventos privados de empresas que vienen a hacer negocio a Córdoba y que además se van subvencionadas", ha apuntado la edil.