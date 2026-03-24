El PSOE de Córdoba destaca las ayudas que el Gobierno central ofrece a los trabajadores del campo

Ana Romero (3ª dcha.), con cargos públicos y orgánicos de su partido en Priego de Córdoba. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero ha informado este martes en los municipios cordobeses de Priego y Benamejí de las ayudas que el Gobierno de España ofrece "a los trabajadores del campo, que se enmarcan en el decreto de medidas por el tren de borrascas y que incluyen 2.800 millones de euros para el sector de la agricultura, en particular, al que se suman otros 887 millones para el sector agroalimentario en el decreto de auxilio por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, sumando casi 3.700 millones".

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha participado en ruedas de prensa en Priego junto al secretario general del PSOE local, Juan Antonio Almendros, y en Benamejí, junto a la alcaldesa del municipio, la socialista Carmen Lara, "para poner en valor las ayudas, que van desde la reducción de las peonadas, inversiones en infraestructuras y ayudas directas por valor de 2.121 millones, que van a agricultores y ganaderos".

Según ha subrayado, "toda la provincia de Córdoba está incorporada en el decreto, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por perceptor de la PAC, ayudas que se están librando de modo rápido y directo, y todo ello con exención para la declaración de la renta de 2027".

La parlamentaria socialista ha informado que "desde el Gobierno de España nos trasladan que a finales de abril o principios de mayo estará el dinero ingresado en las cuentas de los agricultores", y ha agregado que "como también se quiere incentivar a los agricultores para que tengan seguro, hay una cuantía adicional de más de 43 millones de euros para abonar las diferencias entre la indemnización y la franquicia, así como el 70% del coste de la póliza, lo que hace que estos agricultores con seguro tengan hasta cuatro ayudas diferentes".

A todo ello, la también secretaria federal de Agricultura del PSOE ha sumado "otros 600 millones adicionales y ampliables para mejoras de caminos rurales públicos y comunidades de regantes, más de 100 millones para préstamos de la línea ICO-MAPA-Saeca, además de la rebaja de las peonadas de 35 a cinco, lo que beneficia a los trabajadores del campo en la provincia".

Romero también se ha referido al nuevo decreto por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, dotado por el Gobierno de España "con 5.000 millones en medidas energéticas, normativa que destina otros 877 de euros más para el sector agroalimentario en iniciativas como financiar en 20 céntimos el litro de combustible y 500 millones para ayudar en el sector de los fertilizantes".

Para concluir, la parlamentaria socialista ha calificado de "histórico en toda la democracia este catálogo de ayudas al campo, gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha urgido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a que "las complemente y retrate al Gobierno andaluz, por ser la administración competente".