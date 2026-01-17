PSOE Córdoba destaca creación de empleo y reducción de paro: "Ha devuelto a la provincia niveles de 2008"

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral - PSOE

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha valorado positivamente los datos oficiales de empleo que confirman, según el partido, que la provincia de Córdoba cuenta con 5.252 personas desempleadas menos que hace un año, "consolidando una tendencia sostenida de creación de empleo y reducción del paro que ha devuelto a la provincia a los niveles de 2008".

El PSOE ha incidido en una nota de prensa en que Córdoba se sitúa por debajo de las 50.000 personas en paro, con una caída interanual superior al 9 por ciento, y mantiene una evolución positiva de la afiliación a la Seguridad Social.

"Para encontrar cifras de paro similares en Córdoba hay que remontarse a antes de 2008. Esto no es casualidad ni coyuntural: es el resultado de un modelo que protege el empleo, mejora los salarios y da estabilidad a trabajadores y empresas", ha afirmado Mayoral.

Asimismo, el PSOE ha enmarcado que "España registra niveles récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de 21,8 millones de personas trabajando, y un descenso continuado del paro, que se sitúa en algo más de 2,4 millones de desempleados, la cifra más baja en un cierre anual desde 2007".