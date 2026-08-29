PSOE de Córdoba dice que el alcalde "mantiene una política comercial de mínimos mientras los barrios pierden actividad"

Archivo - El concejal socialista Ángel Ortiz en una imagen de archivo - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista ha criticado este sábado que el Gobierno municipal de José María Bellido "ha relegado el comercio de cercanía a un segundo plano dentro de su política económica", con una gestión "basada en campañas puntuales y convocatorias aisladas mientras numerosos barrios afrontan una pérdida progresiva de actividad comercial, aumento de locales vacíos y desaparición de negocios tradicionales".

El concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "cuando una persiana baja en un barrio no solo desaparece un establecimiento". "Se pierde empleo, se debilita la economía local y desaparece una parte de la identidad de nuestros barrios. El comercio de proximidad es mucho más que una actividad económica: es convivencia, servicios y vida en nuestras calles", ha apostillado.

Ortiz ha advertido en un comunicado de que los datos reflejan "una transformación profunda del comercio tradicional". "La provincia de Córdoba ha reducido en más de un 13% sus establecimientos minoristas desde 2010, con más de 2.200 locales menos, mientras que el número de autónomos vinculados al comercio se ha reducido en más de 800 en los últimos cinco años. Una realidad que también se percibe en Córdoba capital, donde numerosos barrios están viendo desaparecer negocios familiares y aumentar los locales vacíos", ha señalado.

También ha criticado que, ante esta situación, el gobierno de Bellido "haya mantenido una política comercial de mínimos". "Mientras el comercio atraviesa una transformación histórica, el Ayuntamiento mantiene una línea específica de promoción y dinamización del comercio de cercanía de alrededor de 290.000 euros anuales frente a un presupuesto del Imdeec cercano a los diez millones de euros. El comercio local no está en el centro de la acción económica municipal", ha afirmado.

A su juicio, "el problema no es que el Ayuntamiento sea responsable de todos los cambios en los hábitos de consumo, que afectan a todas las ciudades, sino que no está poniendo en marcha las herramientas necesarias para acompañar, proteger y anticiparse a esa transformación". Así, ha reclamado "planificación, innovación, modernización y un Ayuntamiento que lidere, no que se limite a convocar ayudas puntuales".

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Por otro lado, el PSOE ha señalado como ejemplo de esta "falta de estrategia la ausencia de nuevos Centros Comerciales Abiertos durante los mandatos del Partido Popular". "Después de siete años de gobierno de Bellido no se ha impulsado ningún nuevo Centro Comercial Abierto ni ha existido un liderazgo municipal suficiente para crear y fortalecer asociaciones de comerciantes en aquellos barrios donde todavía no existen", ha afirmado.

Los socialistas consideran que estas estructuras "son fundamentales para organizar al comercio, mejorar su promoción, acceder a financiación y competir en mejores condiciones".

Por ello, el PSOE reclama "reforzar el apoyo al comercio de cercanía con más peso dentro de la política económica municipal, impulso de nuevos Centros Comerciales Abiertos, apoyo a las asociaciones de comerciantes, ayudas para digitalización y modernización, programas de relevo generacional y emprendimiento, incentivos para nuevas aperturas en zonas con pérdida de actividad, medidas para establecimientos afectados por obras públicas y campañas permanentes de apoyo al consumo local".

Además, el PSOE propone la creación de un Observatorio Municipal del Comercio que permita conocer la evolución del tejido comercial, detectar zonas con riesgo de pérdida de actividad y actuar antes de que desaparezcan establecimientos.

Ortiz ha incidido en que "las administraciones no pueden cambiar por sí solas los hábitos de consumo, pero sí pueden decidir si acompañan al pequeño comercio o si lo dejan solo. El gobierno de Bellido ha elegido una política de anuncios y actuaciones puntuales, mientras Córdoba necesita un Ayuntamiento que planifique, acompañe y actúe".

Por último, el concejal socialista ha señalado que "defender el comercio de cercanía es defender una Córdoba con barrios vivos, calles con actividad, empleo local y servicios próximos". "Mantener abiertas las persianas de nuestros comercios también depende de la voluntad política de tener un Ayuntamiento al lado de quienes sostienen cada día la vida de nuestros barrios", ha concluido.