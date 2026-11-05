El PSOE de Córdoba dice que el señalado como exchófer de Sánchez detenido es un "militante de base sin cargo alguno"

Archivo - Cristian Corvillo, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 3 de septiembre, donde fue citado por el juez Santiago Pedraz como testigo, en el marco del ‘caso hidrocarburos’. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del PSOE de Córdoba ha asegurado este jueves que el militante socialista cordobés Cristian Corvillo, que ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017, "no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido".

A este respecto y a través de un comunicado, el PSOE de Córdoba ha afirmado que ha "conocido por la prensa la noticia de la detención" de Corvillo por la UCO de la Guardia Civil, "en el marco de una nueva línea de investigación relacionada con el caso Koldo ordenada por la Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción".

Junto a ello, desde el PSOE cordobés se ha subrayado que "el empresario Cristian Corvillo" solo es militante de base del partido, "adscripción" ésta "sobre la que la Dirección Provincial actuaría en consecuencia, a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente bajo secreto de sumario".

En este sentido, desde el PSOE de Córdoba han recordado que "la afiliación a un partido político en España está regulado como un derecho fundamental en la Constitución Española", y que "la apertura de un expediente disciplinario de expulsión está tipificado en el PSOE en los casos de condena firme por delitos graves, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, violencia, discriminación y vulneración de nuestro código ético", según sus estatutos internos.