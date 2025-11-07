El PSOE de Córdoba exige al alcalde que "actúe ya" para recuperar el solar de la antigua sede de UGT

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este viernes al alcalde, José María Bellido, que "actúe ya" para recuperar el solar de la antigua sede de UGT, tras criticar "el abandono del gobierno municipal del PP hacia el Distrito Sur, el gran olvidado", a la vez que ha alertado de "la situación deplorable que vive la zona y de la inacción habitual del alcalde Bellido, que está llevando a muchas familias a una situación límite".

En una rueda de prensa, Ortiz ha manifestado que "el deterioro de los servicios básicos --infraestructuras, limpieza, luminaria o seguridad-- se suma al enquistamiento de proyectos históricos como Acera San Julián, Rey Don Pelayo, el Pabellón de la Juventud y San Eulogio". "Este distrito no puede seguir siendo el cajón del olvido del PP", ha subrayado.

En esta ocasión, el PSOE se ha centrado en una reivindicación del Consejo de Distrito Sur que el Grupo Municipal no sólo apoya, sino que abanderará: "la transformación del solar de la antigua sede de UGT en la calle Marbella en una Casa de la Juventud que sirva como motor de transformación social y participativa".

El concejal socialista ha explicado que "este inmueble tiene la singularidad de ser patrimonio sindical, por lo que su titularidad corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, si bien ha reprochado "la pasividad del alcalde para impulsar su recuperación y poner en marcha los trámites necesarios para solicitar su cesión".

"Mientras otras ciudades avanzan y aprovechan cualquier oportunidad para generar espacios juveniles, formativos y participativos, Córdoba sigue paralizada por la falta de iniciativa del PP", ha censurado, para apuntar que "la distancia entre nuestra ciudad y el resto de España en materia de juventud y participación es ya sideral".

EJE VERTEBRADOR DEL SUR

Para los socialistas, "este solar de 3.000 metros cuadrados debe convertirse en un eje vertebrador del sur de la ciudad, generando espacios de convivencia, formación y participación". "Queremos una Casa de la Juventud moderna, a la altura de Europa, que impulse asociaciones juveniles, fomente proyectos colectivos y se convierta en motor de desarrollo para los jóvenes del sur", ha defendido Ortiz.

El edil ha insistido en que "este proyecto debe implicar a la juventud desde el inicio, a través de programas de empleo y formación vinculados a la construcción y gestión del espacio". "Si queremos que sea un proyecto de la juventud, debemos construirlo con ellos y ellas desde la base", ha añadido.

Asimismo, Ortiz ha reclamado "la implicación de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y de la Unión Europea para garantizar la financiación necesaria". "Un proyecto de este calibre no puede sostenerse sólo con recursos municipales, pero lo que no puede hacer el alcalde es mirar para otro lado y perder años en trámites que no existen", ha criticado.

PEDIR LA TITULARIDAD

En cualquier caso, el Grupo Socialista insta al alcalde a "solicitar formalmente la titularidad del inmueble al Ministerio de Trabajo, tal y como se acordó en el Pleno de septiembre de 2023, y a incorporar en el presupuesto municipal de 2026 una partida específica para poner en marcha el proyecto de la Casa de la Juventud del Distrito Sur".

"Bellido tiene que dejar de vivir de las fotos y empezar a gobernar con hechos; el Distrito Sur no aguanta más promesas incumplidas", ha sentenciado Ortiz.