El PSOE de Córdoba exige al alcalde "agilidad" para los fondos Edil y que se atiendan demandas vecinales de Distrito Sur

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido este viernes al alcalde de la capital, José María Bellido, "agilidad" en la gestión de las inversiones de los fondos Edil y que se atiendan las reclamaciones de los vecinos del Distrito Sur.

En una rueda de prensa, el edil ha declarado que espera que "no se repitan errores que obliguen a devolver financiación como ocurrió con los fondos Edusi, donde se perdieron 15 millones de euros por la nefasta gestión del Consistorio", al tiempo que ha advertido de que "los proyectos incluidos en Edilquivir que financiará el Gobierno de España aún no están determinados por las demoras e incumplimientos del Plan Estratégico Agenda Córdoba".

"Conocemos una cuantía, que es la que aportará el Gobierno de España, 11,92 millones más dos del Ayuntamiento, con lo cual se queda en 14 millones de euros, pero no su distribución en los proyectos presentados, una cuantía que aún forma parte de la resolución provisional", ha referido.

Tras valorar que "el Gobierno de España ha aumentado la cuantía de la convocatoria en un 30% de fondos, financiando 242 proyectos a nivel estatal y multiplicando por cuatro los municipios beneficiados respecto a los fondos Edusi", Dobladez ha urgido a que "la gestión y ejecución de estos proyectos es absolutamente primordial para que no se pierdan los fondos concedidos como ocurriera con los fondos Edusi, además de porque el Ministerio premia la buena gestión permitiendo acceder a más fondos".

Por ello, el edil ha hecho hincapié en "la necesidad de una gestión ágil que marca unos plazos muy estrictos". "Aunque la ejecución de estas intervenciones está fijada para el año 2029, con un período de justificación fechado hasta 2030, los proyectos seleccionados deberán tener a 31 de marzo 2027 el 70% de operaciones comprometidas y validadas en la plataforma del Ministerio", ha citado, para añadir que "deberá tener 2,8 millones de euros ya justificados". "De no ser así, se podían perder créditos, tal y como ocurrió con los fondos Edusi, donde 15 millones de euros se devolvieron por no ejecutarse", ha avisado.

ACCESO A MÁS FINANCIACIÓN

Asimismo, el concejal ha subrayado que "lo más interesante es que si se llegase al 80% de las operaciones y se llegase a justificar para esa fecha cinco millones de euros, el Ayuntamiento podría acceder a más financiación".

Dentro de los proyectos presentados a la convocatoria, el PSOE ha recordado que se incluyó su propuesta para culminar el anillo verde que "hasta ese momento tenía forma de herradura y que excluía al Distrito Sur". Además, ha criticado que "se ha perdido la oportunidad de incluir equipamientos necesarios en el entorno del río, como los vinculados a la cultura, Museo de Bellas Artes y Auditorio para la Orquesta de Córdoba".

El edil también ha insistido en que, "al margen de estas inversiones, el Distrito Sur necesita de un Plan Integral que recoja las demandas de los vecinos".